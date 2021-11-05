歐洲又成疫情震央！世衛警告：明年初前恐再多50萬人病亡
新一波新冠疫情席捲歐洲，捷克、波蘭，甚至法國、德國等國家，都傳出新冠疫情反彈的消息。世界衞生組織(World Health Organization, WHO)週四表示，歐洲新冠病例增加的情況令人「嚴重關切」，估計到明年年初，區內恐會再多50萬人染疫身亡。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-05 07:05:30｜2021-11-05 07:51:55
世衞歐洲區域辧事處主任克魯格(Hans Kluge)聲稱，世衞歐洲區域所涵蓋的53個國家和地區（少數國家國境也包含中亞地帶），至今已累積7800萬起新冠病例，超過東南亞、東地中海地區、西太平洋和非洲的總和。過去4週，歐洲新增感染人數暴增55%，光上週就新增180萬例確診，比前一週還高6%，死亡病例數增幅更高出12%。
據《法新社》統計，歐洲已連續6週，單日新增確診都呈上升趨勢，平均每天新增25萬例。數據顯示過去7天，俄羅斯以8162人的死亡人數，高居疫情嚴重首位，其次是烏克蘭的3819死和羅馬尼亞的3100人死亡。
克魯格警告，從種種跡象研判，歐洲再次處於疫情的震央，目前病毒傳播速度令人嚴重關切，而根據可靠的預測顯示，明年2月前，歐洲區內將新增50萬人死於新冠肺炎。
克魯格並指出，病例的增長在各年齡組別都出現，主要肇因於疫苗接種率不足、公衞和社交防疫措施鬆懈等等，呼籲各國改變策略，應一開始就防止疫情出現，而非等確診數激增後才嘗試應對，重申檢測、追蹤確診個案密切接觸者、保持社交距離和戴口罩等是有效的防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞
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