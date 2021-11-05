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臺大醫院此次試驗共收案400人，將受試者分成四組，分別是「間隔四週施打，莫德納＋莫德納」、「間隔四週施打，AZ＋莫德納」、「間隔八週施打，AZ＋莫德納」、「間隔八週施打，AZ＋AZ」。
臺大醫院內科部感染科醫師暨中央流行疫情指揮中心之專家諮詢小組召集人張上淳表示，分析混打試驗受試者接種28天後體內抗體數據後顯示，「AZ＋莫德納」抗體效價與「莫德納＋莫德納」相差無幾，副作用強度也沒太大差別，但是出現副作用的人數比例較高。
與「AZ＋AZ」做比較的話，試驗中「AZ＋莫德納」抗體反應來的更好。張上淳透露，此次試驗相關結果很快就會正式發表，另外也會持續追蹤受試者三個月後體內中和抗體效價的變化。
同為「AZ＋莫德納」 間隔八週效果略好於四週
針對「AZ＋莫德納」的施打間隔，張上淳也指出，就實驗數據看來「間隔八週」的抗體效價比「間隔四週」稍微好一點，代表施打疫苗間隔時間長也不會造成太大影響，因此民眾不需過度擔心。
何時開放混打？ 預估11月開放第一波BNT
中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人莊人祥說明，國外混打試驗以「AZ＋BNT」居多，有較多臨床數據，再加上十月底BNT大量抵台，因此預估11月會優先開放民眾混打「AZ＋BNT」。
而面對臺大醫院混打試驗提出的初步成果，莊人祥也提到，不排除將11月剛到貨的莫德納納入混打選項的可能性，但因莫德納優先順序仍以第一劑已施打莫德納的等待者，及尚未施打第一劑，預約施打莫德納的民眾為先，有剩餘數量才會輪到混打，目前也正加緊腳步進行莫德納疫苗數量精算，相信很快就會有好結果。
莫德納可以混BNT嗎？ 陳時中：暫無計劃
近來頻頻傳出BNT與莫德納到貨的好消息，一定也會有人好奇，那莫德納及BNT可以相互混打嗎？
對此，指揮中心指揮官陳時中坦言有考慮過，但因國外針對第一劑施打mRNA疫苗的混打研究數據少，再加上目前莫德納的疫苗數量，對於有第二劑需求的民眾也仍足夠，故近期並無相關混打試驗規劃。
資料來源：健康醫療網 疫苗混打有比較好嗎？ 臺大醫院「AZ混莫德納」試驗結果出爐
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