《詭扯》全台跑透透宣傳　陳柏霖驚喜現身試映場

由許富翔執導的電影《詭扯》近日陸續在北中南試映，還舉辦劉冠廷、百白、侯彥西、「全聯先生」邱彥翔、黃尚禾等人的陪看場，這部被影評人評為「會讓人笑到漏尿」的電影預計在11月12日正式上映，有觀眾早已北中南跟著演員跑，甚至有人三刷、四刷，「從頭爆笑到尾！而且每一次看都會發現暗藏的驚喜，太厲害了。」為了讓更多觀眾笑得開心，笑得舒服，戲院特別舉辦「好笑免費不好笑250」特別搶先場好康活動。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-05 11:00:00
之前劉冠廷、百白舉辦北影最佳男女配角巡迴感恩場，映後佳評如潮，對於劉冠廷頭皮底下的秘密、百白「咿喔」的口音，都非常好奇，映後QA反應熱烈，還有粉絲跟著搭高鐵跑場，沿路和演員聊天，有觀眾說：「北影閉幕片、高雄台中，陪看場，總共四刷，愈看愈有意思，太多巧思，看一、兩次真的根本不夠。」
為了感謝觀眾的支持，侯彥西、百白、「全聯先生」邱彥翔也陸續舉辦粉絲陪看場，笑聲此起彼落，觀眾也給予正面評價：「疫情後第一次進戲院就看到這麼好看的電影，看完只有舒服」、「愈後面愈好笑，劇情不停反轉，笑點被抓得死死的，演員們之間互相堆疊情緒」，映後演員們還和粉絲一一合照，展現超高親和力。