歐洲病例增　巴西研究機構警示：不能掉以輕心

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研究人員強調，巴西不能過早放寬社交距離和戴口罩等保護措施，必須提高疫苗接種覆蓋率。
克魯茲基金會的科學家評估，巴西的指標顯示每天住院和死亡數有所下降，疫苗接種覆蓋率不斷提高，但仍低於80%（即實施鬆綁措施的安全平均水準）。
研究人員季馬瑞斯（Raphael Guimarães）認為，疫苗仍然是維持巴西目前控制疫情的基礎，但必須提高免疫率，讓更多人接種疫苗，使病毒的傳播率繼續下降，且沒有像歐洲那樣出現新的變種。
克魯茲基金會觀測站研究人員聲明指出，「我們正走向戰勝COVID-19，但要成功，必須加強疫苗接種和保護措施，例如戴口罩和盡可能在擁擠的地方保持安全距離。」
巴西人口約2億1000萬，目前約1億2100萬人完整接種疫苗，占總人口56.9%。根據全國衛生廳長委員會（Conass），過去14天每天平均死亡和染疫人數分別為229人和9672人。
巴西人口約1/4集中在聖保羅州，州長多利亞（João Doria）昨天在疫情記者會上表示，聖保羅州已有69%人口完整接種疫苗，預定在11月28日至12月1日期間達到75%，屆時將放寬在開放場所戴口罩的規定。
多利亞認為，很多國家放寬保護措施的舉止太過倉促，結果又得恢復實施限制措施。但多利亞沒有批評巴西各州和市政當局在達到集體免疫率之前，即放寬戴口罩規定的立場。
聖保羅州首府聖保羅市政府已表示，11月底完成12歲以上青少年和成人的免疫接種後，打算鬆綁開放場所戴口罩規定。（編輯：馮昭）1101105