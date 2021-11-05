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歐洲病例增　巴西研究機構警示：不能掉以輕心

▲世界衛生組織（WHO）宣布歐洲面臨COVID-19捲土重來的威脅後，巴西克魯茲基金會（Fiocruz）說，「巴西的疫情有所緩解，但不能掉以輕心」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）宣布歐洲面臨COVID-19捲土重來的威脅後，巴西克魯茲基金會（Fiocruz）說，「巴西的疫情有所緩解，但不能掉以輕心」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-05 09:11:39

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）世界衛生組織（WHO）宣布歐洲面臨COVID-19捲土重來的威脅後，巴西克魯茲基金會（Fiocruz）說，「巴西的疫情有所緩解，但不能掉以輕心」。

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克魯茲基金會COVID-19觀測站（Observatório）研究人員指出，歐洲COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的傳播和流行率很高，且正在散播新變種病毒株，「巴西需要從歐洲吸取教訓，以免重蹈覆轍」。

研究人員強調，巴西不能過早放寬社交距離和戴口罩等保護措施，必須提高疫苗接種覆蓋率。

克魯茲基金會的科學家評估，巴西的指標顯示每天住院和死亡數有所下降，疫苗接種覆蓋率不斷提高，但仍低於80%（即實施鬆綁措施的安全平均水準）。

研究人員季馬瑞斯（Raphael Guimarães）認為，疫苗仍然是維持巴西目前控制疫情的基礎，但必須提高免疫率，讓更多人接種疫苗，使病毒的傳播率繼續下降，且沒有像歐洲那樣出現新的變種。

克魯茲基金會觀測站研究人員聲明指出，「我們正走向戰勝COVID-19，但要成功，必須加強疫苗接種和保護措施，例如戴口罩和盡可能在擁擠的地方保持安全距離。」

巴西人口約2億1000萬，目前約1億2100萬人完整接種疫苗，占總人口56.9%。根據全國衛生廳長委員會（Conass），過去14天每天平均死亡和染疫人數分別為229人和9672人。

巴西人口約1/4集中在聖保羅州，州長多利亞（João Doria）昨天在疫情記者會上表示，聖保羅州已有69%人口完整接種疫苗，預定在11月28日至12月1日期間達到75%，屆時將放寬在開放場所戴口罩的規定。

多利亞認為，很多國家放寬保護措施的舉止太過倉促，結果又得恢復實施限制措施。但多利亞沒有批評巴西各州和市政當局在達到集體免疫率之前，即放寬戴口罩規定的立場。

聖保羅州首府聖保羅市政府已表示，11月底完成12歲以上青少年和成人的免疫接種後，打算鬆綁開放場所戴口罩規定。（編輯：馮昭）1101105

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