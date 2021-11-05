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六中全會在即！北京全力封殺新冠疫情

▲六中全會即將舉行，加上距離冬奧剩不到百日，中國圍堵新冠疫情的時間壓力不小。圖為近日北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲六中全會即將舉行，加上距離冬奧剩不到百日，中國圍堵新冠疫情的時間壓力不小。圖為近日北京。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-05 09:04:52

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會），將於11月8日在北京開幕，但中國多地卻在近期爆發新冠本土疫情，並燒到首都所在的北京市。為了確保與會者安全，以及六中全會順利舉行，當局採取的管控措施越發嚴厲。

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綜合《美國之音》等外媒報導，這一波源自中國西北的本土疫情，自10月中旬開始蔓延，被認為是2019年底新冠疫情爆發以來，最嚴重的一次疫情反彈，已造成逾700例本土確診個案。

報導指出，由於中共十九屆六中全會，11月8日至11日將在北京召開，屆時300多位中共中央委員和候補委員將齊聚北京，審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，為中共二十大鋪路，中國現任國家主席習近平也可能將尋求第3任期，疫情在此時爆發，顯得相當不是時候。

報導還提到，北京市政府面對疫情，是否全力封殺、有無採取最高規格的管控措施，往往被視為對習近平和中央的政治態度問題，因此誰也不敢怠慢，不計成本嚴防死堵。為了撲滅或管控北京的疫情，進出北京的航班至少有一半被取消，北京市政府並呼籲市民，若非絕對必要，應盡量避免出城。

此外，眼下距離北京冬奧剩不到100天，這對中國政府而言，不僅是一場體育賽事，更是向國際展示中國榮景的「政治任務」；若冬奧如期舉行，北京也將成為世界上首座舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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