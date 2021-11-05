六中全會在即！北京全力封殺新冠疫情

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報導指出，由於中共十九屆六中全會，11月8日至11日將在北京召開，屆時300多位中共中央委員和候補委員將齊聚北京，審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，為中共二十大鋪路，中國現任國家主席習近平也可能將尋求第3任期，疫情在此時爆發，顯得相當不是時候。
報導還提到，北京市政府面對疫情，是否全力封殺、有無採取最高規格的管控措施，往往被視為對習近平和中央的政治態度問題，因此誰也不敢怠慢，不計成本嚴防死堵。為了撲滅或管控北京的疫情，進出北京的航班至少有一半被取消，北京市政府並呼籲市民，若非絕對必要，應盡量避免出城。
此外，眼下距離北京冬奧剩不到100天，這對中國政府而言，不僅是一場體育賽事，更是向國際展示中國榮景的「政治任務」；若冬奧如期舉行，北京也將成為世界上首座舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。
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