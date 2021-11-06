頻跑廁所還差點忍不住閃尿　一步驟檢查是否有這病

現代人忙於工作、生活壓力又大，往往身體出現警訊都沒有辦法及時發現！一名39歲的男房仲，但近半年來跑廁所次數越來越頻繁，白天在外跑業務，常常讓他來不及進廁所，半路就閃出尿，夜間也睡得不安穩，需要起床尿尿2到3次，連帶讓他工作效率大受影響，直到去泌尿科檢查才發現，自己竟然是罹患了「膀胱過動症」，經過治療之後狀況才慢慢好轉。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-06 09:00:00
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，頻尿或不受控的漏尿，可能是膀胱過動造成的。膀胱過動是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，就開始傳遞神經訊號使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常地收縮。
張雲筑強調，民眾如果白天尿尿的次數大於8次，就可能要留意是否有頻尿的狀況；另一個觀察點是，一般正常人排尿大約每2小時1次，如果高於2次就要留意是否有膀胱過動的傾向。
台灣膀胱過動症盛行率約17％到28%，女性略高於男性，症狀表現為日間排尿8次以上、夜間起床排尿2次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁。張雲筑說，這種病症常出現於尿路感染、尿路結石、停經後、攝護腺肥大、老化、糖尿病、神經病變等患者身上。
醫師提醒，太認真工作、追求完美的人，都蠻容易造成膀胱過動，民眾有相關症狀還是要及早就醫，而如果一旦有膀胱過動，建議要避開相關刺激性的食物，例如茶、酒、咖啡、辣的、炸的、甜食與海鮮等，這些食物對神經敏感訊號會有加強放大的效果，建議少吃一點比較好。