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昔任立委關注台中空品　林靜儀：在國會努力才是照顧在地

▲林靜儀接受民進黨徵召，投入台中市第二選區立委補選。（圖／民進黨提供）
▲林靜儀接受民進黨徵召，投入台中市第二選區立委補選。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-05 09:36:07｜2021-11-05 09:36:30

醫師、前立委林靜儀3日或民進黨徵召，出戰台中市第二選區立委補選；雖長年於台中念書、任職，不過林並未投入過區域立委選舉，遭藍營批評「空降」，引發討論。林靜儀今（5）日透過臉書表示，她絕不否認單一選民服務的重要，而她過去雖是不分區立委，但對於中部地方的空氣品質的關注與倡議，也是在解決地方問題，國會工作的想法不應單一化，「在國會努力，才是真正照顧在地」。

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▲林靜儀說，自己過去立委任內對於中部地方的空氣品質關注與倡議，也都是反映地方需求、解決地方問題、改善地方生活的工作。（圖／翻攝自林靜儀臉書）
林靜儀投入台中市第二選區立委補選，馬不停蹄展開後援會成立、拜會等多項行程，而對手批評其空降等，引發討論。林靜儀今日透過臉書表示，她絕對不否認單一選民服務的重要，但是要說自己以前擔任不分區立委就只會做議題、沒有「地方服務」，那對國會工作的想法也太單一了。

林靜儀說，自己在第9屆立委任內，雖然是以醫療、性別背景提名，但是對於中部地方的空氣品質關注與倡議，也都是反映地方需求、解決地方問題、改善地方生活的工作。

林靜儀也PO出其過去質詢的內容與提案，還有替空品倡議的活動與記者會，宣示「在國會努力，才是真正照顧在地」。

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