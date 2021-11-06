當心憋尿變漏尿！膀胱過動還是無力　靠這招分辨

工作忙碌加上生活壓力又大，讓不少民眾忽略了正常上廁所的習慣，一名54歲的呂女士是盡責的公務員，總是習慣憋著尿把事情做完再去上廁所，但是近年來她發現自己上廁所頻率比其他年輕女同事多，而且排尿完又覺得尿不乾淨，解尿過程的尿流又弱又慢。甚至到最後她發現，最近一個月幾次站起來時，竟然會不受控滴出尿在內褲上，讓她每天都要用護墊才能安心。後來趕緊到泌尿科檢查，發現原來自己的症狀是膀胱無力害的。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-06 09:01:00
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，膀胱無力與膀胱過動，就是功能性疾病、光譜的兩端，如果膀胱無力的話，會產尿很多，但是越尿不乾淨，膀胱就會一直收縮想要把它尿乾淨；可是膀胱過動，是患者已經尿乾淨了，膀胱卻一直覺得沒尿乾淨，膀胱就是很敏感。必須要做相關鑑別診斷，做尿路動力學檢查，觀察膀胱收縮力道等方式才能找出病因。
然而，不管是膀胱無力還是膀胱過動，其實都會造成尿失禁，張雲筑舉例，如果是膀胱無力所造成漏尿，就像一杯滿杯的水，輕輕晃動就會漏出來，造成尿失禁；如果是膀胱過動，則是因為太敏感的收縮，造成急迫性尿失禁，這部分臨床上民眾是無法區分的。
張雲筑說明，膀胱無力患者中，女性約佔12～45%，70歲以上的男性盛行率甚至可以達到48%，症狀表現為排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿；膀胱長期無法有效排空，易導致頻尿、夜尿，甚至漏尿。
醫師警告，長期憋尿容易造成膀胱彈性疲乏引起膀胱無力的問題，甚至併發泌尿道感染，老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術等族群，也都可能導致膀胱無力。因此特別提醒民眾，有異狀還是要及時就醫。
至於治療方面，張雲筑說，輕微的習慣性憋尿造成排尿狀況不好，就是以一些藥物輔助與衛教解決症狀。有些中風的病人，是因為上神經元異常，導致下游膀胱神經訊號異常，這些人的過動或無力比較難處理，可能要以注射肉毒桿菌等方式介入治療。