藍營民調：除核四另3案過半支持　但知道公投日期的僅8%

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對於投票意願，50.4%表示會去投票，其中一定會40.4%、可能會 10.0%，21.7%不 會去投票，其中可能不會 11.6%、一定不會 10.1%、27.9%未表態。
至於四大公投議題的意願，調查結果顯示，54.9%支持反萊豬、52.7%支持公投綁大選、 45.9%支持珍愛藻礁、32.7%支持重啟核四。綜合觀察發現，除了不支持「重啟核四」 的比例(35.1%)高於支持(32.7%)之外，其他三項議題都是支持高於不支持。
關於重啟核四議題，交叉分析顯示，男性反對的比例略高於支持(支持37.7%、反對 38.5%)，女性反對比例較高(支持 27.9%、反對 31.9%)；年齡方面，20至29歲和40至49歲兩個年齡層是支持高於反對，其他年齡層都是反對的比例較高；專科以上 學歷「支持高於反對」，高中職以下則反之；泛藍和民眾黨支持者是「支持高於反對」， 其他分層則反之；中彰投、雲嘉南、高屏是「反對高於支持」，其他分層則反之。
本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國 20 歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記住宅電話。訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1078份有效樣本，資料依照全國 20 歲以上性別、年齡、教育程 度、縣市母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在 95%的信心水準下， 抽樣誤差介於正負3.0%之間。