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藍營民調：除核四另3案過半支持　但知道公投日期的僅8%

▲台北智會對於四大公投案進行民調，對於公投正確的投票日期，僅8％的人答對。（圖／台北智會提供）
▲台北智會對於四大公投案進行民調，對於公投正確的投票日期，僅8％的人答對。（圖／台北智會提供）

記者余祥／台北報導

2021-11-05 10:10:26

朝野年底決戰公投，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強成立的台北智會今（5）日公布4大公投案民調結果，除重啟核四一案不支持度高於支持度外，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3案都是支持高於不支持度。不過，有趣的是，對於公投正確的投票日期，僅8％的人答對。

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12月18日公投投票日即將到來，根據最新民調調查結果，近5成(47.8%)的受訪民眾「不知道」 年底要舉辦公投，對於公投的正確日期，僅 8.0%答對、11.2%表示「知道日期但回答錯誤」、33.0%「知道年底有公投但不知道何時舉辦」。 

對於投票意願，50.4%表示會去投票，其中一定會40.4%、可能會 10.0%，21.7%不 會去投票，其中可能不會 11.6%、一定不會 10.1%、27.9%未表態。 

至於四大公投議題的意願，調查結果顯示，54.9%支持反萊豬、52.7%支持公投綁大選、 45.9%支持珍愛藻礁、32.7%支持重啟核四。綜合觀察發現，除了不支持「重啟核四」 的比例(35.1%)高於支持(32.7%)之外，其他三項議題都是支持高於不支持。 

關於重啟核四議題，交叉分析顯示，男性反對的比例略高於支持(支持37.7%、反對 38.5%)，女性反對比例較高(支持 27.9%、反對 31.9%)；年齡方面，20至29歲和40至49歲兩個年齡層是支持高於反對，其他年齡層都是反對的比例較高；專科以上 學歷「支持高於反對」，高中職以下則反之；泛藍和民眾黨支持者是「支持高於反對」， 其他分層則反之；中彰投、雲嘉南、高屏是「反對高於支持」，其他分層則反之。 

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國 20 歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記住宅電話。訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1078份有效樣本，資料依照全國 20 歲以上性別、年齡、教育程 度、縣市母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在 95%的信心水準下， 抽樣誤差介於正負3.0%之間。

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