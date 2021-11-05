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減碳功虧一簣？2021全球碳排量飆歷史高點　反超疫情減量

▲「全球碳計畫」（Global Carbon Project）報告指出，2021年全球碳排放量反彈重回歷史高點，這也逼迫COP26氣候峰會上的各國領袖「必須面對現實」。（圖／美聯社／達志影像）
▲「全球碳計畫」（Global Carbon Project）報告指出，2021年全球碳排放量反彈重回歷史高點，這也逼迫COP26氣候峰會上的各國領袖「必須面對現實」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-05 10:45:32

根據「全球碳計畫」（Global Carbon Project）公布最新年度報告顯示，2021年全球碳排放量重回歷史高點，尤其中國、美國、歐盟、印度等4大碳汙染發源地，排放量更是在回升到新冠疫情爆發之前的水平，共佔全球碳排放量的60%。整體來說，今年的二氧化碳污染只會較低於2019年創下400噸紀錄，專家警告，這項結果逼迫COP26氣候峰會上的各國領袖「必須面對現實」。

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「全球碳計畫」（GCP）為「未來地球」（Future Earth）研究計畫之一，是科學家、研究人員與創新者組成的全球性組織，根據4日公布的最新年度報告顯示，2021年燃燒化石燃料所造成的碳排放量增幅約達4.1%至5.7%。由於2020年全球爆發疫情導致經濟趨緩，由天然氣、高污染煤造成的碳排放跟著減少，但2021年開始全球碳排量卻「回補」上升至超過2020年減少的量。

報告指出，全球碳排放於2019年創下歷史新高，而2020年疫情使碳排放減幅達5.4%，2021年的增幅卻超過去年的減幅，尤其中國所佔的份額將增加到全球總數的近三分之一，印度今年排放升幅高達12.6%，是去年減少的2倍，佔全球總數7%；美國與歐盟排放則佔全球總數的14％及7％。

▲第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）登場，各國領袖將對氣候變遷、減碳排等各項協議做出承諾。（圖／美聯社／達志影像）
▲第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）登場，各國領袖將對氣候變遷、減碳排等各項協議做出承諾。（圖／美聯社／達志影像）
挪威「國際氣候研究中心」的研究人員彼得斯（Glen Peters）指出，2021年全球碳排放量激增是由於新冠疫情的經濟復甦計劃，主要資助現有的汙染行業如鋼鐵、水泥和建築業，特別是在中國。他提到，雖然中國再可持續性能源上取得良好進展，如太陽能發電、推廣電動車等等，但經濟復甦方案卻傾向舊的方式。

該報告作者之一、英國「東安格利亞大學」教授蓋赫（Corrine Le Querre）指出，報告內容使我們必須「認清現實」。隨著全球運輸業持續復甦，2022年整體碳排放量成長應會更多，這也符合國際能源總署的預測：來自能源的碳排放量，將於2023年創史上新高，而令人驚訝的是，就算全球經濟還有大部分還未復甦，碳排放量卻能這麼快就反彈回升。

▲由於新冠肺炎大流行，各國不得不祭出封鎖和限制措施，民眾出行量大減，意外造成今年全球碳排放量降低 7% 。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年新冠肺炎大流行，封鎖和限制措施使民眾出行量大減，全球碳排放量大幅減少，卻在2021年輕鬆反彈回升 。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
蓋赫提到，這些被用在振興復甦疫後經濟的的數萬億美元資金當中，只有些許被指定用在可持續性能源發展，他認為現在的經濟激勵措施是為了刺激消費，但這也確實推動了工業生產和煤炭的使用。GCP報告中提到，過去10年中佔全球排放量四分之一的國家包含美、日、德、法、英，皆同時出現經濟強勁增長與碳排大幅下降的情況，代表提升經濟與減少碳排兩者是可以並行的，這也代表這些國家知道該怎麼進行。

法新社報導指出，這份報告結果也成了COP26氣候峰會上的壞消息，根據《巴黎協定》只有在2030年前將碳排放量減少一半、2050年前達到淨零，才有可能將全球氣溫上升控制在攝氏1.5度範圍內，才能有效控制環境造成的死亡與損害，而「加入減碳」也成為國際外交的爭論焦點，有人預測未來碳排放會在突破紀錄，也有人希望現在就是最高峰了。
 

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