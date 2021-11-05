港媒：六中全會將確立三段論　毛鄧習並列

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報導引述北京知情人士說，「新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年『三段論』劃分，進一步突出習近平的功績，為20大習近平繼續掌舵中國掃清障礙」。
報導指出，中共1945年的「關於若干歷史問題的決議」和1981年的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，確立了毛澤東和鄧小平在黨內和中國的領導核心地位。
但報導表示，這次決議較之前解決「歷史問題」相比，側重總結「重大成就和歷史經驗」。
報導指出，在距離會議召開一週的時間，作為官方「風向標」的人民日報進一步炒熱氣氛，自11月1日推出「新時代的關鍵抉擇」系列報導，每天一主題回顧「總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的一系列重大戰略和重大決策」。
報導引述北京的知情人士說，新的決議除了鞏固習近平自中共18大以來的功績，更將為其在20大繼續連任總書記鋪平道路。
知情人士分析，2018年的修憲已為中國國家主席多次連任掃清憲制阻礙，而新的決議，將確立習近平在中共百年的歷史定位。
而此前外界曾有中共百年「三段論」的說法，即前任領導人江澤民及胡錦濤屬於過渡階段，貫穿百年的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。
報導引述知情人士說，新的決議在徵求意見過程中，給予江、胡很高的肯定，但將二人列入鄧小平政治遺產的餘緒，而習近平則成為開創新時代的第三位黨魁。（編輯：繆宗翰）1101105