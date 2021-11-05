名家論壇》張銘祐／新北市民問市長：「你反核嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
尤其是核能一、二廠，都在新北的萬里、石門，甚至周邊有地震帶、火山帶，都威脅五縣市的市民，一千出頭萬的人在這裡生活，我們為了發電卻暴露在不定時的炸彈上，新北市市長侯友宜，他的態度相當清楚也多次反對，如今為了政黨之私將重啟核四變成公投項目，令人匪夷所思，『半夜吃西瓜反種』？
賴清德副總統在屏東參與四大公投說明會第二場，在會中指出：「核四案是 1999 年 3 月份動土，因為台灣人民對核能安全不放心、核廢料也無處可去，很多人走上街頭抗議，讓核四案開開停停，一直到日本 311 大地震引起核災，台灣社會才有「核四不要再蓋了」的共識」。在個人臉書也指出：「「在地小人稠的台灣，無處放置核廢料，尤其處於太平洋火環的地理環境，地震頻繁，重啟核四會對台灣的核能安全，產生巨大威脅。」
這不是蛋生雞雞生蛋的問題，從賴清德擔任行政院長時，他一直處理海外投資回流的問題，產生了五缺「缺人、缺地、缺電、缺水、缺工」，當時國民黨也特別阻撓了「煤炭發電」，但是這些問題必須解決，也必須與環境共存，而國民黨卻利用這個平衡點做政治操作。
馬英九前總統：「看看過去這1、2年，台灣大停電這麼多次，沒有核電就很容易有缺電、限電的風險，這是不必再辯論的問題了。」而馬英九大缺電，也繼續開發了大潭火力發電廠的第三接氣站，而這裡的藻礁爭議不正是國民黨主政時期開發的嗎？2014年4月28日，行政院宣布「核四封存」陸續幾年也將燃料棒送回美國，甚至一度計畫將核四改為燃氣發電廠，2021年3月28日，最後一批120束的核燃料棒將返回美國。
簡單的問現任的中國國民黨主席朱立倫，上述有任何一點有錯誤嗎？你擔任新北市市長的時候那股「堅持」跑到哪裡去了？新北市侯友宜市長，面對貴黨鋪天蓋地的掩蓋事實，您是否要站出來抗議？當時那份「堅持」跑到哪裡去了？政治人物不應該為了政黨對立，而辜負了人民的期待，更不應該換了位置換了腦袋。
●作者：張銘祐／政治評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com