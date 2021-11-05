藍營為城中城杯葛總預算付委 陳其邁：市府會用最大誠意
高雄市議會國民黨團（4）昨日拉黑色布條表達「沒有負責，沒有預算」，拒絕市政府交付總預算案，對此，高雄市長陳其邁說，擔心會影響到後續的施政，所以市府也會用最大誠意，希望說，議會能夠盡速如期的審議，不然包括原來縣區些建設也可能延宕；至於對於城中城民眾的安置，今日已同步啟動搬家服務，讓受災戶安頓好並開始新生活。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-05 11:17:16｜2021-11-05 11:24:18
對於國民黨團高喊城中城「沒有負責，沒有預算」，拒絕交付預算，陳其邁表示，對於城中城大樓罹難者，日前也到一位罹難者家中去了解家屬們的生活，以及心理層面是不是受到一個好的照顧，假如說有時間，城中城46位罹難者會一家一家拜訪。
至於醫院的部分，從原來有43位到昨天剩下7位，有一些確實是比較有生活上的困難，除了租金補貼兩年之外，也陸陸續續的一起去看房子，也比較能夠安心說住民到底住的好不好，所以有幾戶也親自或由局處首長都一起去看。
陳其邁說，今天已經同步啟動城中城住民的搬家服務；社會局則說，今天啟動第1梯次受災戶搬家，協助10位受災民眾，將個人生活用品搬至租屋或依親處，讓受災戶安頓好並開始新生活。
社會局指出，受災戶每戶可領取兩年的「租屋依親補助」，採一次發放，市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」，讓他們可以購買生活電器用品，做為送給災戶的入厝禮，從城中城火災事件發生到現在，社工們陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家等事宜，市府團隊加緊腳步，用心規畫，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定的正常生活。