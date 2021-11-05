美中角力擴大戰場！謝金河預測「兩產業」會有轉單效應
美中角力戰場逐漸擴大，財信傳媒董事長謝金河今（5）日表示，戰場已從貿易，金融，科技的半導體延伸至很多的次產業，點名「太陽能」與「POS機」，是接下來對台灣再創造兩個轉機的產業。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 11:18:39｜2021-11-05 11:20:24
謝金河說，美國先禁止新疆的多晶矽，對保利恊鑫等帶來巨大影響，接著又禁止中國太陽能板輸美，過去中國的產品占美國85%，這回出現巨大的轉單效應；台灣的太陽能電池模組過去十年來遭到中國產品削價殺戮，很多公司退出，益通的股價從1250元跌到變壁紙，最近，元晶，茂迪，聯合再生逐漸從谷底爬起，未來可能有新的轉機。
謝金河分析，另一個轉機點是「香港百富環球事件」，美國FBI突襲百富環球在佛羅里達的PAX US，調查PAX參與對歐洲及美國的網路駭客攻擊，和百富環球合作的Worldpay立刻宣布終止合約，改採美國的Verifone及法國的Ingenco產品，「百富環球的POS機行銷全球120個國家，總數5700萬台，如果全部遭到汰換，會對全球產業鏈帶來巨大影響」。
謝金河表示，百富環球股價遭到重擊停牌，恢復交易後，從11港元重挫至4.8港元，百富環球上半年銷售額33.25億港元，淨利5.15億港元，算是一家績優企業，這回成了美中國安角力的受害者；「台灣生產POS終端機的虹堡股價立即拉漲停，這個轉單效應會持續在台灣發酵。」（編輯：孫唯容）