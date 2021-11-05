獨／台北旅展神秘客豪刷3百萬搶餐券 列印5分鐘停不了
ITF台北國際旅展今（5）天中午在南港展覽館盛大展開，不少民眾都一早來到館前排隊，今年最熱門的攤位莫過於飯店的餐券、住宿券搶購了，台北晶華酒店餐券攤位，從一開展就擠滿排隊人潮。一位搶餐券「老司機」周先生，甚至連展場平面圖他都畫好路線，就是為了快手搶好康。他透露，今天來到旅展要搶飯店餐券，第一站一定要先去晶華酒店，因為排隊人潮最多，要提前卡位，其次則是美福飯店與老爺酒店、萬豪酒店。他還現場向記者展示手中自己親筆整理的攻略，密密麻麻的訊息相當完整，連折扣價折數都一清二楚。「一定要在家先做好功課，直接到現場搶購，不然就會排隊排很久！」
記者劉雅文／台北報導
2021-11-05 13:51:51｜2021-11-05 14:27:02
光是首站晶華餐券，這名周先生就買了五萬多，目標晶華柏麗廳的四人自助餐券，他還私下透露，晶華酒店的餐券價格不論大展、小展都很統一，儘管划算也不用過度囤量，但還是要搶先排隊，避免熱門餐廳餐券被搶空。
另外晶華酒店的售券櫃檯，也出現一個神秘買家，低調刷了近300萬的餐券，只見現場的印券機，印了足足五分鐘還沒有停止。