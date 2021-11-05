1年內已數度故障！江蘇田灣核電站發生「0級」事件

我是廣告 請繼續往下閱讀
通報指出，經排查分析，更換手動停止運作控制迴路故障元件，並實施相關驗證試驗，1號機組反應堆已於10月21日凌晨0時36重建臨界狀態，強調機組在事件過程中處於安全狀態，3道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。
通報最後又表示，上述事件滿足《核動力廠營運單位核安全報告規定》中運行階段事件報告准則「（六）導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或者手動觸發的事件」的要求，故將按照運行事件進行報告。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，被界定為「0級」事件，即「不具有安全意義的微小事件」。
在這之前，田灣核電站6號機組，也曾於今年5月12日、8月27日發生過「0級事件」，2號機組則曾於今年3月9日發生。
據了解，田灣核電站是中俄在核能領域開展的高科技合作項目，也是中國「九五」計劃開工的重點核電建設工程之一。2018年6月8日，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團，在北京人民大會堂簽署《田灣核電廠7/8號機組框架合同》；2021年5月19日，習近平在北京通過視訊連線，與蒲亭一同目擊田灣核電廠的開工儀式。