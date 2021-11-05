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1年內已數度故障！江蘇田灣核電站發生「0級」事件

▲位於江蘇省連雲港市的田灣核電站，10月19日曾短暫出現異常斷電。（圖／翻攝自香港01）
▲位於江蘇省連雲港市的田灣核電站，10月19日曾短暫出現異常斷電。（圖／翻攝自香港01）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-05 11:31:07

中國國家核安全局，3日在官網貼出公告，聲稱位於江蘇省連雲港市的田灣核電站，10月19日曾短暫出現異常斷電，雖然現在機組處於安全狀態，但資訊揭露時間則比事發晚了半個月。

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綜合中媒報導，中國國家核安全局近日通報一宗異常事件，田灣核電站1號機組在10月19日處於99.7%Pn功率運行模式時，於當天晚上8點16分，機組手動停止運作控制迴路出現短暫異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停止運作。

通報指出，經排查分析，更換手動停止運作控制迴路故障元件，並實施相關驗證試驗，1號機組反應堆已於10月21日凌晨0時36重建臨界狀態，強調機組在事件過程中處於安全狀態，3道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。

通報最後又表示，上述事件滿足《核動力廠營運單位核安全報告規定》中運行階段事件報告准則「（六）導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或者手動觸發的事件」的要求，故將按照運行事件進行報告。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，被界定為「0級」事件，即「不具有安全意義的微小事件」。

在這之前，田灣核電站6號機組，也曾於今年5月12日、8月27日發生過「0級事件」，2號機組則曾於今年3月9日發生。

據了解，田灣核電站是中俄在核能領域開展的高科技合作項目，也是中國「九五」計劃開工的重點核電建設工程之一。2018年6月8日，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)的共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團，在北京人民大會堂簽署《田灣核電廠7/8號機組框架合同》；2021年5月19日，習近平在北京通過視訊連線，與蒲亭一同目擊田灣核電廠的開工儀式。

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