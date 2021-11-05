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撤約前兩週仍未知會法國　澳外長：當時尚未決定

▲澳洲外交部長潘恩指出，撤銷合約前兩週，澳洲當時仍未正式決定，因此未向法國提及合約可能生變。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲外交部長潘恩指出，撤銷合約前兩週，澳洲當時仍未正式決定，因此未向法國提及合約可能生變。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-05 12:32:01

（中央社記者丘德真雪梨5日專電）澳洲外交部長潘恩指出，澳、法外長與防長今年8月「2+2」架構討論期間，亦即撤銷合約前兩週，澳洲當時尚未決定撤銷與法國潛艦合約，因此當時未向法國提及合約可能生變。

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潘恩（Marise Payne）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）主播吉伯特（Kieran Gilbert）專訪，焦點主要圍繞澳洲於今年9月突然撤銷訂製法國潛艦合約所掀起的外交爭議。

吉伯特在訪問一開始就指出，澳洲於9月中宣布撤銷法國潛艦合約之前約兩星期，澳、法「2+2部會諮詢」架構宣布成立，當時雙方仍然強調「未來潛艦計畫」（Future Submarine Program），即澳洲訂製法國潛艦計畫的重要性。接著，吉伯特向潘恩提問：「你明白法國為何覺得憤憤不平嗎？」

對此潘恩解釋，當時澳、法兩國首次就「2+2」架構展開討論，需要廣泛討論兩國外交和防衛全面合作的多項議題，討論範圍遠遠超過「未來潛艦計畫」。

潘恩強調，在澳、法「2+2」架構討論期間，澳洲政府尚未決定撤銷訂製法國潛艦合約。

潘恩指出，在決定撤銷合約之前，澳洲也曾經多次向法國表示，由於印太地區戰略局勢遽變，造成澳洲對潛艦等軍備需求也在快速地改變。

潘恩重申，澳洲政府及她個人都理解，法國對於澳洲撤銷「未來潛艦計畫」合約一事感到失望。她坦承，澳洲需要非常努力，以便讓澳洲與法國關係向前邁進。

潘恩提醒，法國做為印太地區國家，與澳洲有過合作的歷史，兩國曾經在第一次世界大戰時共赴患難，未來雙方也將會有大量合作。

在訪問過程中，吉伯特提到法國駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）傳給澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的簡訊外洩事件，已進一步引起法國政府不滿。

提博3日表示，簡訊外洩讓法、澳兩國關係陷入「前所未見的新低點」，並且「證明了我們（法國）從來都沒有被（澳洲）視為盟國」。

對此，莫里森3日也指出，簡訊內容亦反駁馬克宏指他「撤謊」的說法。另外據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）2日報導，莫里森表示今年6月已向馬克宏提及有可能撤銷訂購法國潛艦；而有關簡訊內容亦說明，在澳洲撤銷合約之前，馬克宏就已經知道合約生變了。

針對簡訊外洩事件，潘恩以不了解內情為由拒絕評論。不過，她呼應莫里森的言論，指有關簡訊內容已反駁一些針對莫里森和澳洲的指控。

潘恩又提到，雖然提博日前抨擊澳洲處理潛艦合約爭議的作法；但她表示，她在1日與提博進行「有建設性的」會談超過一小時，而且雙方均同意，兩國關係將會以該次會談為基礎，繼續向前邁進。

潘恩又強調，澳洲目前需要將焦點放在國家安全議題。（編輯：陳惠珍）1101105

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