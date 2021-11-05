降低產業缺水危機　高雄市擬開發橋頭楠梓再生水廠

高市水利局繼先後完成鳳山水資源中心及年底將完成的臨海水資源中心後，為降低北高雄缺水危機，水利局將於橋頭及楠梓推動第3座及第4座再生水廠，目前正辦理可行性評估中，後續將採有償BTO促參方式辦理招商，預計115年至117年先後完成橋頭再生水廠(每日3萬噸)及楠梓再生水廠(每日7萬噸)。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-05 15:08:14
近年來氣候變遷導致降雨不均，加上產業發展需要，為有效舒緩水資源開發之壓力，並確保民眾用水權益、穩定產業經濟，水利局積極推動水資源多元開發，並推動再生水廠建設，以供應產業用水使用，並分別於楠梓及橋頭區公所分別辦理楠梓及橋頭再生水廠公聽會，邀集相關單位、專家學者、地方居民與民間團體與會，說明計畫概況、規劃方向及必要性。
水利局表示，再生水廠係將污水處理廠之放流水回收再利用，將原放流之污水經過處理後轉為供應產業的優質用水，目前已於108年完成鳳山水資源中心，為全國首座再生水廠，可供每日4.5萬噸再生水給臨海工業區使用；另年底將完成的臨海水資源中心，為全國首座污水處理廠與再生水廠合併興建的計畫，預計111年正式營運提供臨海工業區每日3.3萬噸再生水。
水利局也希望藉由推動楠梓及橋頭再生水廠，可供應北高雄產業所需用水，降低缺水危機及穩定產業發展，並可避免工業用水增加與民生用水競爭，透過水資源回收再利用、一滴水用兩次的方式，落實循環經濟。