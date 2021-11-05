入冬溫補！林宜瑾、林楚茵、吳思瑤大推台南新化羊肉

民進黨立委林宜瑾今（5）日與同黨立委林楚茵、吳思瑤等人在立法院共同主辦「台南市新化區農會農特產品暨羊肉推廣」活動，邀集農委會、台南市政府農業局及新化區農會，與在地店家王家燻羊肉，向國人推薦在地新鮮國產羊肉料理與特色農產品。活動也邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、副院長蔡其昌一同展示新化美味國產羊肉和在地農特產品，也推薦國人到新化欣賞人文風景之餘，更要選購新化五寶、吃國產羊肉，用消費力支持在地農特產品。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-05 11:36:48
選區包含新化的林宜瑾表示，「吃羊肉、迺新化、尚時行」，冬季是溫補的季節，羊肉爐是許多國人首選聖品，國產羊肉經改良肉質鮮甜又不帶腥味，台南市近年羊隻飼養數高居全國第一，肉羊飼養量也達到全國第三，新化區是台南傳統養羊重鎮，更是嘉南羊乳主要供應地之一。
林宜瑾強調，新化區早期就是個人文薈萃之地，區內融合自然景觀、人文特色、美食。喜歡大自然的朋友可以到中興林場、大坑農場與虎頭埤漫步，喜歡文化歷史的朋友可到新化街役場、武德殿與楊逵文學紀念館，徜徉在歷史文化的氛圍中，喜歡美食的朋友則可以品嘗好吃的國產羊肉、新化五寶。
林楚茵則說，自己身為麻豆女兒，但也知道台南除牛肉湯外，新化的羊肉湯也是非常美味，大家來到台南玩，記得要來新化老街走走，順便品嘗美味的羊肉湯，才能完整體驗到台南的美味。
吳思瑤也說，自己是西港女兒，身負推廣台南美食文化的責任，不論是家鄉西港的麻油，還是最美味的新化羊肉，都充滿台南人的溫暖滋味。她說，先前特別回到台南與台南市長黃偉哲一起視察剛完工的「新化果菜市場」，除了是未來台灣最美的果菜市場，更會成為「食農教育」最佳場域，不只能震撼台灣，更能驚艷世界。吃是最好的常民文化，台南是台灣文化的起點，她樂當台南代言人，持續推廣台南食文化。