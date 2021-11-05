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公宅未達標張景森勸辭職　柯文哲：跟他還是好朋友啦！

▲針對行政院政委張景森勸辭職找代理市長，並表示公宅未達標「我跳樓」一事，台北市長柯文哲5日表示，這是張景森的口水與氣話，兩人還是好朋友。（圖／台北市政府提供）
▲針對行政院政委張景森勸辭職找代理市長，並表示公宅未達標「我跳樓」一事，台北市長柯文哲5日表示，這是張景森的口水與氣話，兩人還是好朋友。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-05 11:52:12

行政院政務委員張景森昨（4）日晚間在臉書上PO文，針對台北市長柯文哲8年5萬戶公宅政策支票跳票一事，勸柯文哲辭職並找代理市長，若代理市長上任後未達標「我跳樓謝罪」。對此柯文哲今日上午接受媒體訪問時，被媒體詢問此事僅平淡表示，這是張景森的口水與氣話，並直言「沒有跟張景森在吵架，還是好朋友，很多政策的概念是來自他的。」

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柯文哲昨日上午在議會接受議員質詢時，被問到8年蓋5萬戶公宅政策跳票一事，柯文哲當下直言「是張景森告訴我可行的。」而張景森晚間也隨即在臉書上PO文，批評柯文哲應辭去市長一職，專注於參選總統。張景森也推薦林欽榮或林洲民代理台北市長，並發下豪語若這兩人在一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，「我願意跳樓謝罪。」

不過對於張景森的說法，柯文哲並未介意，表示張的說法是「口水戰、氣話」，並直言林欽榮當初有當過4年的台北市副市長。柯文哲表示，台北市維持一萬戶開工往前進，這樣很穩健，蓋房子不是一下子蓋完，大社區開工到入住大概4年，1年開工2500戶，維持一萬戶在開工狀態，這速度比較安全。

柯文哲說，張景森自己在中央政府就知道，中央住都中心到現在開工才600戶，單台北市要開工1.8萬戶，這不得了，這個量會讓公務體系疲於奔命，所以國家政策是設定目標後，以最適當的速度前進。

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