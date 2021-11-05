貝佐斯邀自費7.8億上太空 湯姆漢克斯：我有錢但太貴了
好萊塢巨星湯姆漢克斯日前上節目宣傳科幻新片《芬奇的旅程》，被主持人問及傑夫貝佐斯是不是曾邀請他搭乘藍源火箭到外太空？湯姆漢克斯笑說：「對，但前提是我願意支付2800萬元（約7.8億新台幣）！」湯姆漢克斯搞笑表示，大家自己在家就可以模擬上太空的情境，不需要為了僅僅12分鐘的「失重體驗」花這麼多錢。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-05 12:04:03｜2021-11-05 12:40:18
65歲的湯姆漢克斯出道多年，經典作品無數，還曾以電影《費城》、《阿甘正傳》連續2年獲得奧斯卡影帝寶座。曾有美國網站分析，湯姆漢克斯的演藝生涯共賺進高達45億美元（約1256億新台幣），僅輸給山繆傑克森和哈里遜福特，連「鋼鐵人」小勞勃道尼都是手下敗將。雖然湯姆漢克斯身價不凡，但他直言自己雖然有錢，也不想花這麼多錢只為了到外太空一遊，認為實在非常不值得，「我只願意花28塊（約784元新台幣）體驗。」
億萬富翁傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）是美國電商亞馬遜（Amazon）的創辦人，身價高達近2000億美元（約5.6兆新台幣），原本4年蟬聯世界首富寶座，直到日前才被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）超車。貝佐斯今年7月和曾和弟弟馬克貝佐斯、年僅18歲的富二代Oliver Damen和82歲女性飛行員Wally Funk搭乘藍色起源前進銀河，但代價是7.8億新台幣。