苗縣警局大樓 獲政院全額補助11億餘元重建

苗栗縣政府表示， 行政院長蘇貞昌上月至苗栗縣警察局，聽取警察局原地重建規劃簡報，並由秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、政務顧問徐定禎、中部聯合服務中心副執行長何明杰、內政部政務次長陳宗彥、警政署副署長劉柏良陪同，此一地方盛事，縣長徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦及議員羅貴星、徐筱菁等人亦到場關注。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-05 11:59:15
苗栗縣警察局局長周煥興現場簡報，說明局本部主體行政大樓自民國58年興建至今，礙於經費不足情形下，各棟建築物於71年至84年間多次興建，以致建物間有銜接之問題，各棟建物排列雜亂無章，初步規劃原地重建所需經費為11億4,219萬元，現行規定補助上限為5億元，因此苗栗縣政府需自籌6億4219萬元，惟苗栗縣政府礙於財政窘迫致本案因自籌財源金額龐鉅，實非縣府所能負擔，期望能爭取整體拆除經費重建，方符警政現代化需求且能配合城市整體嶄新風貌發展及規劃。
蘇貞昌聽取簡報後表示，苗栗縣是現有各縣市最老舊的警察局，視察過程於拘留所駐足許久，年代久遠的硬體設施，彷彿進入老電影及電視劇中所呈現的場景，是老舊建築的歷史刻痕，足見廳舍確有改建的迫切需要，惟苗栗縣政府財政困窘，相信連自籌款都難以籌措，所以此次改建經費全額由中央負責，而且原本警察局礙於建物年限評估，未能全數納入改建，有失整體前瞻性思維，希望能通過相關單位審核及評估，一併納入整體改建，俾建造符合現代化警政的嶄新大樓。
蘇貞昌當場也指出，徐耀昌及在地立委也一直鍥而不捨針對本案向中央提出爭取，有這麼支持警察的縣長及立委實在是苗栗縣民的福氣。他深信臺灣要更進步，政府就要更有效率，再次感謝徐縣長及在地立委的支持，讓行政院在政務推動上才能有如此效率。
蘇貞昌也期許經費核撥定案後，苗栗縣政府及內政部警政署能以最高的效率，縮短工期如質完成警察局改建工程，儘速改善苗栗縣警察局同仁的工作環境，以提升員警工作士氣，全心投入治安、交通、為民服務等警政工作，達成中央交付的目標與任務。