中選會將辦20場四大公投案發表會 首場11月13日華視登場
110年全國性公民投票案將於12月18日舉行投票，中選會自11月13日起至12月11日期間，為第17案至第20案，各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步在中選會網站直播。
記者余祥／台北報導
2021-11-05 12:00:11
中選會表示，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，讓正反意見充分向社會表達，完整收視可以了解各方資訊與論點，讓投票權人在充分資訊下，行使公民權利。
中選會說明，意見發表會依法由提案人的領銜人代表正方，行政院、立法院或依公投法第20條成立之反對意見辦事處代表反方，並由中選會主委、副主委及委員擔任主持人。
發表會首場將在13日下午舉行，重啟核四公投正方由領銜人黃士修擔任，反方則為經濟部次長曾文生；反萊豬公投案正方為立委林為洲，反方為農委會主委陳吉仲；公投綁大選公投正方為立委江啟臣，反方為內政部次長陳宗彥；至於珍愛藻礁公投案，正方則為領銜人陳憲政、反方為經濟部長王美花。