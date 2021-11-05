家裡蟹香味三日繞梁不間斷　饕客教你保存烹調萬里蟹

「萬里蟹」為臺灣海蟹第一品牌，每當萬里蟹產季到來，很多愛蟹饕客們就會去萬里吃螃蟹，或透過漁民宅配，但是漁民跟新北市漁業處常接到民眾的詢問，萬里蟹一次買太多吃不完，應該要怎麼處理？就讓資深饕客教你要怎麼保存萬里蟹與烹調！
記者陳志仁／新北報導
2021-11-05 12:07:59
萬里蟹現在正當時，野柳假日活蟹市集、龜吼漁夫市集、富基魚市品蟹饕客絡繹不絕，不僅雙北及基隆的民眾紛紛聞香而來，很多饕客都從桃園、新竹特別北上搶購螃蟹；桃園的王小姐表示，到魚市採購萬里蟹後，再去鄰近商店買一包衛生冰塊，不拆包裝放活蟹旁邊，可保冷而不傷螃蟹。
王小姐指出，她一趟通常都買15隻以上的三點蟹或花蟹，約一個半小時的車程，到家時螃蟹都還活跳跳的，泡冷水清洗後，水滾直接下鍋大火蒸8分鐘再悶5分鐘，鍋子太小也可分次蒸；第一批先上桌開吃，第二批可以視情況上桌或放涼進冰箱保存，如果隔日還要吃的話會放冷藏，超過2天就放冷凍。
漁業處建議，活蟹先煮熟後再行冷藏或冷凍，從冰箱拿出來後，可稍微退冰直接吃，或等回溫後將殼敲裂，以蔥、蒜及胡椒粉快炒拌勻，再加半碗水蓋上鍋蓋悶煮3分鐘，掀蓋時萬里蟹的鹹香滋味與胡椒粉香味互相結合，加一點米酒下去，酒香四逸，來碗白飯澆上萬里蟹加米酒的醬汁，絕對是一碗接一碗！