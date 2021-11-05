陳柏惟解職　民進黨團改推蔡適應參加修憲委員會

（中央社記者范正祥台北5日電）前台灣基進立委陳柏惟因罷免案通過已解除立委職務，民進黨立法院黨團原禮讓陳柏惟參加立法院修憲委員會，立法院會今天處理報告事項時，准予備查民進黨團改推派民進黨立委蔡適應參加。
依據去年9月14日立法院朝野黨團協商結論，立法院組成立法院修憲委員會，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。
民進黨團於去年9月30日交推派與禮讓的名單，其中禮讓2席給沒有黨團的陳柏惟和無黨籍立委林昶佐參加立法院修憲委員會。
今年10月23日台中市第2選舉區立委陳柏惟罷免案通過，中選會10月28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果為通過。
民進黨立法院黨團10月29日發文立法院議事處，表示該黨團原禮讓陳柏惟參加立法院修憲委員會，改推派蔡適應參加；立法院院會今天報告事項時准予備查，改由蔡適應參加立法院修憲委員會。
根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。（編輯：蘇龍麒）1101105