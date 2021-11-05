韓粉衝進議會爆發衝突　議長曾麗燕：有一點失序

多名韓粉昨（4）日上午到高雄市議會抗議，要高雄市長陳其邁為城中城事件負責下台，國民黨議員邱于軒則帶領抗議民眾進入議會，抗議民眾更與民進黨議員邱俊憲爆發衝突，大罵不雅字眼，對此國民黨籍的議長曾麗燕面對議員高閔琳今天的詢問坦承「有一點失序」，以後改進。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-05 13:33:35｜2021-11-05 13:37:48
高雄市議會今天進入總質詢第二天，民進黨高雄市議員高閔琳痛批，國民黨的議員席次過半，結果國民黨籍的議員邱于軒卻帶著韓粉，帶頭衝進議場耍流氓，沒有任何的紀律可言，也不尊重高雄市議會多席次不同政黨的議員，若是這樣是不是民進黨改天也叫一群、時代力量也叫一群、無黨也叫一群，未來台灣基進黨也叫一群，天天到高雄市議會來亂？這種情形絕對不能發生。
對此，議長曾麗燕坦承「昨天是有一點失序」，但她不在現場，議會是一個公共的區域，每個人都可以到議會來，但在疫情當中有一些規範，規範意見表達區在議會外，這些陳情的人成群結隊的到議事廳來，她覺得這樣是有一點失序，以後改進。
民進黨議員邱俊憲昨日痛批「不要在議會作秀」，並在昨日深夜表示，他認為對於受到議員邱于軒指控配合市府炒房，以及其脫序的行動，都破壞了議會行之有年對於陳抗意見的安排與處置原則，陳情民眾不斷辱罵，還要找他出去外面單挑、釘孤支，他將對議會提出正式申訴，要求將邱于軒議員送交紀律委員會評議，並將進行蒐證提出相關告訴，以維護自身清白與權益。
高雄市長陳其邁則認為，議會是大家對不同的立場討論的地方，也是監督市府的地方，希望說任何不管是陳情或者抗議都能理性進行，過激的言論或者是出現一些不當的謾罵，這都不是人民所樂意見到的，還是希望說能夠回歸到理性的活動或陳情，這才是在議會的議事進行過程裡面的民主政治的常態。