亞洲永續供應循環經濟會展 金屬中心將公開15項密技
「TASS亞洲永續供應循環經濟會展」將於11月10日至12日在高雄展覽館登場，大會以淨零排放、再生能源、永續金融三大主軸展開，金屬中心也將於會場展示亮點技術及實際展品。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-05 13:54:48
「淨零碳排」為2021年最夯的永續策略一詞，經濟部技術處攜手金屬中心從材料端切入，例如運用全回收鋁來建立發泡鋁鑄型技術，不僅能應用於電動車動力模組支架，提升減振效果，未來可作為結構材料與功能材料的應用，如隔音、隔熱建築材料等，協助業界增加回收鋁料年處理量以及提高再生鋁製品的價值，以因應國際趨勢。
在製程端方面，則導入綠色製程的概念，建構鋁合金溫/熱成形技術，可運用在車門防撞樑等結構件，解決現有的冷沖成形易使鈑件發生破裂，且尺寸精度不易控制，使整體生產效率提高50%、廢料減少60%。
金屬中心林秋豐執行長表示，藉由中心所建構的示範產線來協助業者運用在航太、軌道車輛上，展現循環經濟商業模式及高值化產品，同時彰顯政府循環經濟政策，為台灣建構永續供應的整合解決方案。
另外，值得關注的一大亮點則是運用廢棄石材與廢棄蚵殼所打造出的人造珊瑚，將環境廢棄物轉化成創新綠色材料，藉由製程調控以形成具耐高溫鑄造、回收之陶殼模材料，亦可結合3D列印技術，作為珊瑚復育與古蹟修復等應用。這些創新研發技術，都可以在「TASS 2021亞洲永續供應+循環經濟會展」金屬中心S1209攤位一探究竟。