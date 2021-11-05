《詭扯》致敬《無間道》陳永仁 梁朝偉親錄16秒影片祝賀
即將上映的《詭扯》暗藏許多彩蛋，其中劉冠廷扮演的「老楊」是一位對警察工作充滿憧憬的假臥底，導演許富翔的安排就是致敬香港經典《無間道》，片中飾演臥底警察「陳永仁」的梁朝偉蓄鬍子、右手包紮石膏的造型令人難忘，尤其回眸那一幕，更是讓人回味無窮。近日已有不少人參與《詭扯》試映與演員陪看場，二刷三刷的觀眾除了找到「陳永仁」影子，還發現許多驚喜橋段。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-05 15:07:09
日前團隊特別寫了一封千字長信輾轉交予梁朝偉，並附上正式預告與多張劇照，也陳述為何會拍攝這部有懸疑、推理、警匪追逐等的混類型喜劇電影，「台灣有很棒的愛情、恐怖作品，希望還能創造出更多其他類型的台式電影。」電影公司表示，原本抱著僅千萬分之一的回信機會，沒想到梁朝偉看到相關資料後，很快地便稍來溫暖的祝福。梁朝偉在影片中說：「《詭扯》的創作團隊你們好，我是梁朝偉，知道你們這部電影獲得很多獎項的肯定，也快要上映了，非常替你們高興，我在這裡祝福這部電影在口碑和票房都有很好的成績。」
許富翔回憶創作之初：「老楊這個角色原本只是跟著鋒哥、和尚一起辦事的抓耙仔，然後就沒有然後了，但天無絕人之路，一道不知道哪來的靈光直接劈到我的天靈蓋，跟在警察旁的黑幫小弟如果真的想當警察呢？如果他認真覺得自己是臥底呢！？如果他熱愛在手上打石膏跟穿黑皮衣呢？！那不就是陳永仁嗎？於是，老楊的人生從此完整了。」