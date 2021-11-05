中國加強對台施壓？網瘋傳軍武出入街頭 專家：虛張聲勢
中國商務部日前鼓勵民眾儲存民生物資、生活必需品，網路上也流出福州街頭有軍事武器魚貫出入的畫面，不少中國民眾也開始到超市搶購物資，號稱要為台海之間即將到來的戰爭做準備。然而有分析家對此表示，這些種種行為都是中國政府「虛張聲勢」，特意作秀給民眾看營造兩岸戰事一觸即發的緊張感。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-05 14:12:09
根據《自由亞洲電台》報導，近期中國各地經常散布解放軍演習消息，例如有解放軍將大批的重裝武器車開上福州街頭、鳴放空襲警報，甚至在江蘇、濟南、山東等地發放「應急備戰包」，同時也動用網軍不停發表「武統台灣」、「準備要去台灣買房」等言論，或是發布水陸兩棲坦克行駛杭州、福州街頭的護面，營造開戰氣氛。
中國時事評論人士維辛認為，近期中國民族主義氣氛濃烈，原因與中國疫情再度爆發擴散、國際上遭到孤立有關，當局做法和上個世紀二次世界大戰時，日本、德國為因應戰備狀態而激化人民狂熱情緒如出一轍；熟知中國軍事的評論人士畢鑫則認為，中國頻繁公開做出針對台灣的舉動，不過是虛張聲勢，「如果真的要打仗，基本上會戒嚴，不會讓軍車出現在民眾的視線中，這是為了給老百姓打強心劑，意思是我們不會放棄台灣」。
此外，美國國防部周三公布2021年度《中國軍事與安全態勢發展報告》，內容重點提及中國加速推動軍事現代化與核武擴張，指出中國在2030年恐將擁有超過千枚核彈頭，中國官媒《環球時報》則回應，不會理會美方對中國核戰略透明的要求，也不會回應西方媒體的炒作，因為這就是中方想要的「核模糊戰略」效果。