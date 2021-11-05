中國又增68例新冠本土！2省爆疫關聯指向同一度假區

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綜合《北京日報》等中媒報導，10月末以來，江西、河南相繼出現本土疫情。截至11月4日18時為止，河南鄭州共報告7例確診和7例無症狀感染者，周口報告1例確診；截至11月3日24時，江西上饒累計報告6例確診和14例無症狀感染者，此外第3輪大規模核酸檢測還發現5例陽性檢測者。
依照中國官方梳理的病例軌跡，前述2省3地的感染鏈條指向一個關鍵地點，至少4人曾在同一天（10月20日）到過鄭州新密市銀基冰雪世界，分別為鄭州11月3日通報的滎陽市洞林水岸小學7歲學生、鄭州1名家政人員、周口扶溝縣1人、上饒10月30日通報的無症狀感染者王某。
此外，根據衛健委後續流行病學調查，江西上饒鉛山縣葛仙山鎮葛仙山景區工作的王某，還與當地19名感染者互為密接或次密接。浙江杭州和江西九江也分別通報1例與上饒病例相關聯感染者。由此可見，鄭州新密市銀基冰雪世界或為江西、河南疫情傳播關鍵節點，相關傳播鏈至少關聯陽性病例31人。
疫情發生後，該度假區已於10月31日、11月1日、11月3日連續發布公告，暫停接待旅客並閉園，至於開園時間有待另行通知，區內全員也已做核酸檢測；同時提醒10月19日後曾到過銀基冰雪世界的遊客，特别是曾在銀基冰雪酒店住宿、停留者，應主動向社區（村）或者單位報告。
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