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中國又增68例新冠本土！2省爆疫關聯指向同一度假區

▲中國近日新冠本土疫情蔓延，現又發現1條跨越2省3地的度假區傳播鏈。（圖／翻攝自中華網）
▲中國近日新冠本土疫情蔓延，現又發現1條跨越2省3地的度假區傳播鏈。（圖／翻攝自中華網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-05 15:00:37｜2021-11-05 15:03:10

中國5日公布前一日新增78例新冠肺炎確診，其中68例為本土病患。除了黑龍江，近日江西、河南2省3地也陸續出現本土疫情，感染源疑似指向河南鄭州一處度假區，相關傳播鏈關聯病例至少達31人。

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根據中國國家衛健委5日公告，新增的本地病例中，以黑龍江佔最多28例（均在黑河市），其餘分別為河北10例、遼寧8例，河南及甘肅各5例，寧夏4例、內蒙古、江西、四川各2例，貴州和雲南各1例。

綜合《北京日報》等中媒報導，10月末以來，江西、河南相繼出現本土疫情。截至11月4日18時為止，河南鄭州共報告7例確診和7例無症狀感染者，周口報告1例確診；截至11月3日24時，江西上饒累計報告6例確診和14例無症狀感染者，此外第3輪大規模核酸檢測還發現5例陽性檢測者。

依照中國官方梳理的病例軌跡，前述2省3地的感染鏈條指向一個關鍵地點，至少4人曾在同一天（10月20日）到過鄭州新密市銀基冰雪世界，分別為鄭州11月3日通報的滎陽市洞林水岸小學7歲學生、鄭州1名家政人員、周口扶溝縣1人、上饒10月30日通報的無症狀感染者王某。

▲依照病例梳理軌跡，江西、河南2省3地的感染鏈條皆指向新密市銀基冰雪世界。（圖／翻攝自北京日報）
▲依照病例梳理軌跡，江西、河南2省3地的感染鏈條皆指向新密市銀基冰雪世界。（圖／翻攝自北京日報）
此外，根據衛健委後續流行病學調查，江西上饒鉛山縣葛仙山鎮葛仙山景區工作的王某，還與當地19名感染者互為密接或次密接。浙江杭州和江西九江也分別通報1例與上饒病例相關聯感染者。由此可見，鄭州新密市銀基冰雪世界或為江西、河南疫情傳播關鍵節點，相關傳播鏈至少關聯陽性病例31人。

疫情發生後，該度假區已於10月31日、11月1日、11月3日連續發布公告，暫停接待旅客並閉園，至於開園時間有待另行通知，區內全員也已做核酸檢測；同時提醒10月19日後曾到過銀基冰雪世界的遊客，特别是曾在銀基冰雪酒店住宿、停留者，應主動向社區（村）或者單位報告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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