張柏芝曾和全智賢爭影后 「20年前素顏照」讓人驚歎
港星張柏芝1998年出道，標緻五官、不凡氣質被盛讚有林青霞神韻，業界看好她成為巨星的接班人，如今張柏芝已屆不惑之年、生了3個兒子，外貌依舊凍齡。她20年前拍的韓國電影《白蘭》近日將重新上映，網友比對張柏芝今昔長相，大歎竟然沒有差別。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-05 16:25:19
張柏芝昨（4日）在微博轉發《白蘭》的重映版預告片，寫下：「轉眼間20年了，《白蘭》又要在韓國重映，今晚有空我要重新看一遍。」當時張柏芝剛入行，全素顏與南韓演技派男星崔岷植飆戲，脫俗的氣質驚豔韓國觀眾。
網友看到20出頭的張柏芝，大讚：「那時候的她，美到不可方物」、「真清純」、「彷彿看到了劉亦菲」、「20年了，還是沒人追得上這個顏值」，同時驚訝她美貌如昔，「一直都是這麼美，沒有變過」、「竟然和現在沒有區別」！
《白蘭》當年讓張柏芝獲得第39屆韓國電影大鐘獎影后提名，雖然最後敗給《我的野蠻女友》的全智賢，但片中的表現獲得好評，崔岷植2014年受訪時，回憶和張柏芝的合作，盛讚對方是優秀又敬業的女演員，「她雖然是我的後輩，但我也是一直在向她學習。」（編輯：楊穎軒）