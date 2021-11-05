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北京爆搶購亂象！超市來不及補貨架、民眾搶買600斤大米

▲中國鼓勵囤貨已備不時之需，卻導致多地出現搶購亂象，北京甚至有超市補貨來不及的情況。（圖／翻攝自微博）
▲中國鼓勵囤貨已備不時之需，卻導致多地出現搶購亂象，北京甚至有超市補貨來不及的情況。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-05 15:42:36｜2021-11-05 15:44:45

中國商務部近日鼓勵民眾儲存民生物資、生活必需品後，包含江蘇常州、河南鄭州到北京各地皆陸續傳出搶購潮，儘管官媒趕緊出面澄清要大家「想像力不要太豐富」，但仍有許多市民擔心是台海情勢緊張、看到相關新聞，因此特地搶購米、麵食或洋蔥等物資。

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日前中國商務部印發通知，鼓勵家庭「根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要」，引發不少民眾聯想，本周三（3）上午就連北京部分超市都出搶購高峰，大量白米、麵條與調味料剛上貨架就被拿光，其他超市則是大白菜、蔥蒜、馬鈴薯等耐儲藏的產品被搶購。

▲（圖／翻攝自微博）
▲週三搶購亂象達到高峰。（圖／翻攝自微博）
對此，中國官媒《經濟日報》就澄清，通知的本意純粹是怕疫情散點突發讓人們措手不及，其餘各地政府也出面解釋試圖緩解搶購熱潮，北京商務局表示當地糧油儲備充裕，沒必要囤積物資；浙江商務廳則稱當局本是預防疫情散發、氣溫驟降，搶購潮純粹是部分媒體和民眾過度解讀所致。

▲（圖／翻攝自微博）
▲白米、麵條等主食類更是被搶購一空。（圖／翻攝自微博）
此外，重慶、江蘇常州啟東、安徽蚌埠等多地也有搶購熱潮，除了實體商店內民眾看到貨架空了就搶得更快，線上訂單也狂銷讓店內幾乎來不及補貨。淘寶網顯示，網友搶購的產品包括大米、醬油、辣椒醬和即食泡麵，京東上最熱門的搜索則是「家庭囤貨清單」。 啟東市商務局也證實在這樣的群眾搶購下，有不理性民眾竟然一口氣購買了600斤大米，反而導致部分社區出現短期缺貨的現象；蚌埠市超市工作人員則透露，當地多半是年紀大的長輩聽了網路消息，這才急忙前來囤貨，購買的主要為米麵、油品、米酒等。

▲（圖／翻攝自微博）
▲油品、米酒、調味料等也被民眾當成囤貨重點。（圖／翻攝自微博）
中國多地政府也提醒，目前中國境內新冠肺炎疫情點狀散發，排隊搶購既浪費時間還不安全，萬一感染更得不償失。「國家糧食和物資儲備局糧食儲備司」司長秦玉雲也表示，中國秋糧收穫接近尾聲，當前庫存總量充足處於歷史高位，國內糧食市場供應完全有保障，不需要特地搶購擔心缺糧。
 

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