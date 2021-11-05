北京爆搶購亂象！超市來不及補貨架、民眾搶買600斤大米

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對此，中國官媒《經濟日報》就澄清，通知的本意純粹是怕疫情散點突發讓人們措手不及，其餘各地政府也出面解釋試圖緩解搶購熱潮，北京商務局表示當地糧油儲備充裕，沒必要囤積物資；浙江商務廳則稱當局本是預防疫情散發、氣溫驟降，搶購潮純粹是部分媒體和民眾過度解讀所致。
此外，重慶、江蘇常州啟東、安徽蚌埠等多地也有搶購熱潮，除了實體商店內民眾看到貨架空了就搶得更快，線上訂單也狂銷讓店內幾乎來不及補貨。淘寶網顯示，網友搶購的產品包括大米、醬油、辣椒醬和即食泡麵，京東上最熱門的搜索則是「家庭囤貨清單」。 啟東市商務局也證實在這樣的群眾搶購下，有不理性民眾竟然一口氣購買了600斤大米，反而導致部分社區出現短期缺貨的現象；蚌埠市超市工作人員則透露，當地多半是年紀大的長輩聽了網路消息，這才急忙前來囤貨，購買的主要為米麵、油品、米酒等。
中國多地政府也提醒，目前中國境內新冠肺炎疫情點狀散發，排隊搶購既浪費時間還不安全，萬一感染更得不償失。「國家糧食和物資儲備局糧食儲備司」司長秦玉雲也表示，中國秋糧收穫接近尾聲，當前庫存總量充足處於歷史高位，國內糧食市場供應完全有保障，不需要特地搶購擔心缺糧。