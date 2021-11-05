T1／再度和錢姊搭上線 小春接雲豹創意總監：找錯人嗎？
T1 League桃園雲豹今(5)日 宣布饒舌天團「頑童MJ116」的小春Kenzy正式以創意總監身份加入球團，曾經在全明星運動會合作過的「錢姊」錢薇娟恰好是T1會長，期待再度搭上線，也透露當初接到邀約時，第一個念頭是「有找錯人嗎？」。
記者鍾東穎/台北報導
2021-11-05 16:19:52｜2021-11-05 16:45:38
桃園雲豹今日於勞瑞斯牛肋排餐廳舉行創意總監就職記者會，小春除了發揮饒舌歌手的本行創作球隊主題曲及主場音樂以外，也會實際參與球隊整個球季的行銷策略規劃與創意發想，期望能為台灣籃壇創造出不同的可能性。
他透露當初接到球隊總經理蘇翊傑邀約的第一個念頭是「你有找錯人嗎？」，一開始以為只有音樂上的合作，沒想到其他部份越聊越多，發現不對勁，反問蘇翊傑，「你確定嗎？你有講錯嗎？他回我沒有就是你，我其實蠻驚訝的。」
小春認為藝人和球星是一樣的，兩者都會受到許多關注，希望他的加入能夠幫助球員提升到另一個層次，未來若有機會，也會邀請球員或啦啦隊參與他的音樂作品，就像是NBA球星一樣會多方嘗試。
而小春在第二季全明星運動會擔任藍隊隊長時，領隊錢薇娟恰巧也是T1 LEAGUE會長，「一開始我們保密到家，我覺得他今天看到新聞後會在群組跟我說，你接了這個工作怎麼沒告訴我。很開心又可以跟錢姊在同一個地方工作，未來有一些不太懂的我可以請教他。」