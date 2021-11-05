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中都戲院今拆除　陳其邁：兼顧攤商權益與文資保存

▲市長陳其邁今天在議會答詢表示，中都戲院拆除作業持續進行中，攤商已安置完畢，未來將以最大程度保留底蘊精神。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁今天在議會答詢表示，中都戲院拆除作業持續進行中，攤商已安置完畢，未來將以最大程度保留底蘊精神。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-05 17:40:42

高雄城中城大樓大火，燒出老舊大樓的問題，其中位於三民區有55年歷史的中都戲院，因為已經被列為危樓，在市長陳其邁會勘後下令拆除，今(5)日上午市府副祕書長郭添貴率工務單位進行拆除作業，市長陳其邁今（5）日答詢也表示，拆除作業持續進行中，攤商已安置完畢，未來將以最大程度保留底蘊精神。

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▲有55年歷史的中都戲院，因被列為危樓，在市長陳其邁會勘後下令在今天開始進行拆除作業。（圖／高市府提供）
▲有55年歷史的中都戲院，因被列為危樓，在市長陳其邁會勘後下令在今天開始進行拆除作業。（圖／高市府提供）

▲中都戲院拆除工作主要是由工務局執行今天上午將先由台電公司及自來水公司進行斷水斷電。（圖／高市府提供）
▲中都戲院拆除工作主要是由工務局執行今天上午將先由台電公司及自來水公司進行斷水斷電。（圖／高市府提供）

中都戲院建於1966年，為蕭佛助規劃興建，設計外觀採現代主義，垂直束狀為立面形式，一樓挑高為市場商業使用、二樓為夾層式劇院格局，雖經三大公會現勘有結構安全問題須拆除，拆除工作主要是由工務局執行今天上午將設置安全圍籬，並由台電公司及自來水公司進行斷水斷電，接續由文化局進行建物3D測繪予以紀錄保存。工務局之後再進行拆除建物四周圍雨遮，維護週邊鄰房及施工安全，拆除工程預估30天完成，拆除費用依規定將向所有權人追償。

陳其邁表示，為保障民眾住的安全，透過建築師等三大公會鑑定，中都戲院已到達危險程度，必須拆除，17個攤商市府都已經安置好了，包括租金暫時的補貼。且他贊成文史工作者對文化保存的建議，針對可以保存部分，進行三D雷射繪測。

陳其邁也允諾未來在都市計畫或新建、重建過程中，將以最大程度保留原來的底蘊與精神，或以原始設計風格作為改建的標記，完整呈現當時歷史意義或設計精髓，後續工務局、都發局建物審查或規劃時將納為考量。

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