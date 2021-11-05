中都戲院今拆除　陳其邁：兼顧攤商權益與文資保存

高雄城中城大樓大火，燒出老舊大樓的問題，其中位於三民區有55年歷史的中都戲院，因為已經被列為危樓，在市長陳其邁會勘後下令拆除，今(5)日上午市府副祕書長郭添貴率工務單位進行拆除作業，市長陳其邁今（5）日答詢也表示，拆除作業持續進行中，攤商已安置完畢，未來將以最大程度保留底蘊精神。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-05 17:40:42
中都戲院建於1966年，為蕭佛助規劃興建，設計外觀採現代主義，垂直束狀為立面形式，一樓挑高為市場商業使用、二樓為夾層式劇院格局，雖經三大公會現勘有結構安全問題須拆除，拆除工作主要是由工務局執行今天上午將設置安全圍籬，並由台電公司及自來水公司進行斷水斷電，接續由文化局進行建物3D測繪予以紀錄保存。工務局之後再進行拆除建物四周圍雨遮，維護週邊鄰房及施工安全，拆除工程預估30天完成，拆除費用依規定將向所有權人追償。
陳其邁表示，為保障民眾住的安全，透過建築師等三大公會鑑定，中都戲院已到達危險程度，必須拆除，17個攤商市府都已經安置好了，包括租金暫時的補貼。且他贊成文史工作者對文化保存的建議，針對可以保存部分，進行三D雷射繪測。
陳其邁也允諾未來在都市計畫或新建、重建過程中，將以最大程度保留原來的底蘊與精神，或以原始設計風格作為改建的標記，完整呈現當時歷史意義或設計精髓，後續工務局、都發局建物審查或規劃時將納為考量。