小中風怎麼辦？醫指６要點，防中風、失智症找上門！

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陳又嘉醫師表示，俗稱小中風的「細隙型中風」或稱「小洞型中風」，其可直接視為中風，差別在於程度及位置上的不同。中風的成因以血栓所形成的「梗塞型腦中風」來說，即血栓塞住腦部的大血管，進而形成中風，而小中風則是塞住小血管，因此嚴重程度會有所差異。若以塞車形容，中風如忠孝東路、信義路塞車，小中風則如塞在巷弄，規模不大一樣，但一樣都可能造成交通癱瘓。
小中風生活未改善，恐引中風、失智症！
值得注意的是，小中風亦可視為中風的前奏，陳又嘉醫師表示，曾經罹患小中風或中風的患者，若未妥善控制及治療及控制，持續暴露在風險當中，將來都約有10%甚至以上的機率發生中風。且小中風患者常見一再發生而不自知，長期下來恐持續傷害腦部，形成「血管性失智症」。因此提醒民眾，萬不可因為是「小中風」，或因沒有造成癱瘓、失能，就輕忽了小中風的威脅性。
為何會出現小中風？醫：生活不佳是關鍵！
陳又嘉醫師指出，形成小中風的原因和中風差不多，除了年長族群、家族史，大體而言就是生活不佳，例如高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病等慢性疾病，這些通常是出自於菸酒、飲食口味偏重、蔬果營養缺乏、鮮少運動等原因所造成。
特別提醒飲食，口味較重者容易攝取過多的鈉，若平時又少吃蔬果，容易形成鈉鉀失衡，增加高血壓的風險，而高血壓正是小中風最常見的風險因子。
醫師解釋，高血壓患者的血管長期處於高壓力的狀態，血管會逐漸耗損，且幾乎沒有症狀，患者常見在真正出現問題時，才知道自己有高血壓問題，如本次討論的小中風，又或是中風及心肌梗塞等。換言之，若有小中風的問題，也需提防其他身體疾病問題，特別是三高環環相扣，併發症也大同小異。
「微笑、舉手、說你好」，小中風、中風症狀速就醫！
陳又嘉醫師表示，防範小中風再次發生或引發中風，日常觀察症狀相當重要，兩者症狀大致相同，僅在於規模差異，小中風不會直接造成癱瘓等永久性的傷害，因此許多人不以為意，等真的事態嚴重，就醫才發現其實早已有相當多次的小中風，這樣的情況自然也離中風不遠。
提醒民眾，日常若有發現自己口齒不清、沒辦法說出完整的句子，又或者是單邊臉部、肢體發麻或無力等，就應提高警覺，因為這些都是中風和小中風的共有症狀。可依近日各界推行的「微笑、舉手、說你好」的方式檢視，如有疑慮盡就醫，就醫時也應避免行車，以免途中情況加劇發生危險。
防小中風引中風、失智症，掌握６要點即刻調整生活！
陳又嘉醫師提醒，為預防小中風再次出現，或是出現更嚴重的中風，以及傷害腦部形成血管型失智症等問題，患者應時時注意相關症狀，察覺不對就盡速就醫。除此之外也調整良好生活，包括良好飲食、培養運動，即便是快走也好，也避免菸酒，並積極控制三高，遵照醫囑規律用藥、定期回診等，便有助防範小中風、中風找上門！
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