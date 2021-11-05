黑沙玩藝節12星座沙雕還有演唱會　好吃好買好好玩

旗津黑沙玩藝節即日起至11月14日登場，今年除主打12星座主題沙雕及南島渡假氛圍外，更推出200吋沙雕電影院。高市府觀光局表示， 11月6日下午4點半加碼舉辦演唱會，由台語金曲歌王許富凱、高雄在地樂團「霧虹樂團」及新生代台語搖滾樂團「海岸乾杯」接力開唱，讓民眾感受專屬旗津的浪漫氛圍。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-05 18:30:29｜2021-11-05 18:44:37
高市府觀光局表示，「2021旗津黑沙玩藝節」今年以星際、星空等元素作為主題，打造12星座主題沙雕，並結合高雄在地特色與文化，讓民眾一同探索星座背後的精彩故事。觀光局也將南島風情搬到旗津沙灘，有獨特的南洋茅草傘、夏威夷海灘涼亭，以及海景第一排休息區，讓民眾享受海灘度假氛圍。
為了提振高雄觀光產業，觀光局與15家旅宿業、超過20家餐飲及觀光相關業者合作，只要在活動期間到合作的商家消費，就有折價或贈品等專屬優惠。不只有好康，活動期間每日下午5點到7點「黑沙夜美麗」還有草裙舞、魔術、音樂及DJ等演出。
為了創造黑沙玩藝節活動高潮，觀光局將於11月6日舉辦演唱會，邀請在地樂團霧虹樂團、海岸乾杯，以及出身高雄旗山的台語金曲歌王「百萬王子」許富凱壓軸演出。值得一提的是，今年演出不搭設舞台，且特別以旗津黑沙做成沙發座椅，是獨一無二的演唱會體驗。
旗津黑沙玩藝節的周邊活動也精采可期，11月7日上午10點到下午6點將由高雄市雲霄風箏協會表演華麗的大型特技風箏，還有揮灑汗水與青春的沙灘排球、健身與休閒的衝浪體驗及SUP、DIY動手玩創意的小小沙雕師體驗等。詳情請上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網查詢。