牛津大學獲贈2億美金捐款 學院改以越南女首富命名掀議
《四方報》報導，越南女首富兼越捷航空創辦人阮氏芳草（Nguyen Thi Phuong Thao）近日與英國牛津大學簽署備忘錄，宣布以sovico集團董事身份捐贈1.55億英鎊（約新台幣58.23億元）給牛津大學。牛津大學對這筆慷慨捐贈表示感謝，並表示將把李奈克爾學院（Linacre College）以阮氏芳草的名字重新命名為「Thao College」，引發各界討論。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:41:40
綜合外媒報導，英國牛津大學表示，這筆捐款將用來建一所新的研究中心及支持獎學金計畫，「長期以來，牛津大學都是接受捐贈最少的學院之一，因此我們很高興能收到這筆捐款，用以支撐學院日常的運作」。
作為回報，學院在收到第一筆5000萬英鎊（約新台幣18.7億元）的款項後，就會與樞密院申請更改李奈克爾學院名稱為「Thao College」。而Sovico集團則是承諾，將與牛津大學合作，讓旗下子公司在2050年底前實現淨零碳排放的環保目標。
這項鉅額捐款在牛津大學校友圈及越南民眾中掀起討論。針對李奈克爾學院更名的決定，有人認為，李奈克爾這個名字具備歷史意義，不應因接受捐款就改變。
此外，有校友批評，牛津大學作為一所重視環保及綠能的學校，不應該接受sovico集團捐贈，因為該集團的商業活動涉及海上油氣開發和化石燃料開採。牛津大學環境正義運動（The Oxford University Climate Justice Campaign）就表示，對學校接受捐款一事感到失望。
不少越南網友則是表示，阮氏芳草捐款固然是美事一樁，但「越南很窮，我們也需要錢」，質疑她為何在越南賺大錢後不捐錢給越南，而要捐給一個平均收入是越南14倍的國家。