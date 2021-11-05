國中小新住民課程破萬人選修　國教署推教學法寶

《四方報》報導，為順利推動新住民語文課程，培養新住民子女對於多元文化理解，拓展本國學生的國際視野，教育部國教署本學年度推出教學法寶，配發字卡、圖卡、字母表等教具包，提供教學支援人員教具，有助於教學與學生學習。教支人員可依學生的學習程度及學習節數加以運用，除了能夠加深學生語法結構和語意的理解，更著重於生活情境的語言應用與文化的理解，增進學生語言的溝通能力和多元文化認識。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:40:03
「108課綱」上路後，目前國小一年級到三年級都設有新住民語文課，國中也從七年級到九年級可開設新住民語選修課。台灣自108教育部統計，開設新住民語的校數，108學年度有761校、1122班、3523人選修，109學年增加為1125校、2564班、7971人選修，110學年則共有1,278所學校、3,957班、1萬1,532人選修，並以越南語班最多，佔將近六成。
國教署表示，為提升教支人員的教學成效並強化學生的學習動機，本學年度製作教具並於開學前隨著教材和教師手冊一起配送各地方政府輔導團和教支人員，例如，字卡可以設計藏字卡、排列句子、翻牌、抽牌、舉牌等教學活動，也可以進行詞彙教學，加深學生語法的結構和語意的理解；圖卡連結教材內容、生活情境和自然環境，引發學生學習動機；新住民語字母表也輔以中文對照，並把多國文化的素材透過教具真實呈現課堂上，增加學生的學習效果。
採用教具之教支人員對於此次配發之教具表示，字卡辨識度高，又有防水膠膜設計，有效提升學生認讀效能，也節省教師製作教具的時間，相當有感；而且字卡實用又方便。
國教署表示，語言學習除了最基本的聽、說、讀、寫外，若透過文字和圖片連結生活情境，學習效果將事半功倍。透過字卡和圖卡的輔助，增進師生的互動，有效促進語言的學習；也鼓勵教支人員互相交流，回饋教學心得，增益教學成效。