移工將分兩階段引進　雇主需幫移工保50萬醫療險

《四方報》報導，指揮中心日前宣布恢復移工入境，勞動部展開作業，預計最慢於本月中下旬即可開始正式引進。勞動部長許銘春4日至立法院備詢時針對移工入境措施進行說明，勞動部除了加強防疫措施外，也將要求雇主必須幫移工加保50萬元的商業醫療保險，以支應若確診時的醫療費用。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-05 18:33:46
立法院4日邀請勞動部部長、衛生福利部部長、經濟部次長及國家發展委員會副主任委員針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」進行專題報告，並備質詢。
許銘春表示，本次移工入境分為兩個階段，首波預計在11月中、下旬開放至2月14日，第二波則將在2月14日後繼續引進。第一階段引進採全數集中檢疫，第二階段除了集中檢疫外，移工預計將可至防疫旅館檢疫。不過，12月14日至2月14日為春節返鄉潮，勞動部將暫緩引進移工，將檢疫床位優先讓給返鄉國人，若此段期間返鄉國人床數已足，指揮中心釋出多餘的床位，才會再安排移工引進。
許銘春表示，第一階段預計將取得1700床檢疫床位，2月14日後將向指揮中心爭取更多床位，希望能有2500床。社福類移工及產業移工將採1:1等數量引入。針對積分制和防疫措施，都將視情況滾動式進行調整。
此外，針對移工入境防疫措施，勞動部提出五大加強篩檢措施，包括分階段引進移工、建立積分制、集中隔離14天及PCR篩檢，強化自主健康管理，以及雇主需要為移工加保50萬元的醫療商業保險，以作為移工日後若確診的隔離醫療費用。