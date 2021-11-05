清潔員回收保險箱被炸傷！警逮到人 嫌曾在幼兒園外持刀
本月2日，台北市清潔隊員在萬華區華翠橋下整理資源回收物品時，廢棄保險箱突然爆炸，箱內裝有子彈、彈頭、底火等物，導致2位清潔隊員受傷。警方循線調查後，昨（4）晚將保險箱主人23歲余姓男子逮補到案，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。據悉余男上月曾持刀在幼兒園外閒晃，當時即有目擊民眾收到驚嚇報案。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 17:59:31
清潔隊員整理資源回收物品，竟遭到內裡放置彈藥的保險箱炸傷，一位右胸碎片割傷，另一位人員則是左手臂擦傷，所幸並無大礙。警方獲報後隨即成立專案小組偵辦。警方表示，余男近期準備搬家，故將保險箱放在室外走道間，結果因為妨礙通行，鄰居以為是廢棄物，便將保險箱拿去回收。
至於箱內為何會裝有彈藥，彈藥的來源和用途為何，余男則不願透露。警方懷疑，可能與余男擔心遭到仇家尋仇有關。
據了解，余男上月便曾因誤認仇家尋仇，當街持刀，走過幼兒園時被受到驚嚇的目擊群眾報案。而警方到余男家中逮人時，還又另外查獲了2把刀具、1支鋼筆槍、1罐辣椒水，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例把余姓男子送台北地檢署偵辦。（編輯：倪浩軒）