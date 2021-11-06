《濁水漂流》演露宿者　吳鎮宇：盼更多議題被看見

一群在天橋底下聚居的露宿者，被粗暴丟棄家當後，不畏強權與當權者據理力爭，試著為自己爭取一絲公義。強勢問鼎金馬多項大獎的《濁水漂流》，在第58屆金馬一共獲得12項提名，是香港電影相隔多年後，再次獲得多項入圍肯定，不但是本屆最大贏家，也讓電影引發高度期待。演員邀請同為影帝的吳鎮宇、謝君豪、許久不見的影后李麗珍、億萬票房女星蔡思韵、潛力男星柯煒林聯合演出，卡司含金量超高。今（5日）公開電影首支花絮「天橋下的我們」，演員們及導演分別分享他們對《濁水漂流》的感受及對於露宿者議題的看法，身為電影靈魂的吳鎮宇更表示：「電影不是要你同情一些事，只是希望能有更多的議題被看見。」





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▲吳鎮宇在片中細膩演出露宿者的悲傷。（圖／滿滿額娛樂）

露宿者們大多都沒有親屬關係，但作為同路人，有人罹難他們會相聚一同為逝去者作法事，這群命運共同體縱然生活艱苦，依然選擇在自己合理範圍內掏心對待同伴，在同天空生活下，他們也僅剩下了彼此。《濁水飄流》深刻描繪香港低下階層的生活，如同導演李駿碩強調：「這套電影特別想描述一個人的尊嚴，他生活在一個城方，他如何很努力地生存下去，一群人互相幫助的生存狀態，是一個我怎樣去為我的尊嚴而戰的一種情感。」





在電影裡飾演社工「何姑娘」的蔡思韵，從頭到尾都極力為露宿者爭取應有的賠償，她在演出前，先嘗試了解並跟街友交談，試著去理解他們的生活及思考模式，在過程中她覺得露宿者跟一般人一樣，只是遇到了某些過不去的事情，才導致他們無所選擇而露宿街頭；因演出《金都》獲得金馬男配角提名的朱栢康，在理解街友們的故事後才發現，不是有房子住就能稱為家，因為有時更難找到歸屬感；李麗珍在收到合作邀請後，心有戚戚焉地表示：「因為我是在香港土生土長，又是拍香港電影出道的，很開心可以拍這樣一部有香港特色的電影。」謝君豪因為拍了這部電影後，對露宿者更有所認知，其實每一個露宿者的背後，都有不為人知的故事。





▲李麗珍受劇本吸引演出露宿者。（圖／滿滿額娛樂）

▲每個人都有機會成為「濁水中人」。（圖／滿滿額娛樂）

無家者各有故事，《濁水漂流》編劇、導演李駿碩強調在編劇的時候，特別不去探討露宿者為何會流落街頭，因為露宿者其實跟一般人沒有差別，遇到了跨不過的障礙，才導致他們選擇這種類型的生活方式，而這種情況在所有人身上都可能會發生，每個人都有可能成為「漂流的人」。吳鎮宇更直言：「電影不是要你同情一些事，其實一個人去到在街上露宿，當然是有他不行的地方，要不就是社會放棄他，不然就他放棄這個社會。」正正表達了他所演出「輝哥」這個角色所闡述的立場，「每個人都有自己的檻，有些自我底線是必須要堅持，無論來自何方、做過什麼，我都有捍衛自己尊嚴的權利。」（編輯：楊穎軒）



