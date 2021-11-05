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一山還有一山高！台北旅展再現「千萬刷手」橫掃晶華餐券

▲繼中午有人直接刷300萬元買餐券後，晶華酒店在旅展第一天又有千萬刷手出現。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲繼中午有人直接刷300萬元買餐券後，晶華酒店在旅展第一天又有千萬刷手出現。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-05 18:19:23｜2021-11-05 18:24:57

ITF台北國際旅展今（5）天中午在南港展覽館盛大展開，不少民眾都一早來到館前排隊，一開展就以小跑步姿態衝進展場，深怕慢了一步無法搶到最夯的限量餐券。在各大展區中，晶華國際酒店堪稱展場一大熱點，一早就湧現大量人潮，光是今天第一天的業績就已經將近2000萬元。根據統計，今日最受歡迎的票券包括「栢麗廳平日午餐雙人優惠折扣券 (買十張再加贈一張)」、「全場折扣最低1.2折的台北晶華酒店1+1精緻套房住宿優惠券」、以及低至6折的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人優惠折扣券」，分別貢獻了整體營收約6%~10%的業績。不只有多筆超過百萬元的訂單入手，還有一個企業福委會直接出手千萬買餐券和住宿券，相當大手筆。

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今日晶華攤位排隊人龍從中午12時開展後，隨即綿延數公里，隊伍從I區一路延伸到J區的主入口，期間多次出現超過百萬的訂單。業者透露，而今日最大單筆訂單是一個企業的福委會代表，一出手就上千萬元，票券組合包括了各式餐券和住宿券。

晶華酒店表示，日前線上旅展(10/28起)截至目前業績為5600萬元、再加上今天南港展覽館現場第一天(11/5)的業績已將近2000萬元，目前旅展總業績已達7600萬元左右。

另外，一旁的凱撒連鎖飯店也排著長長的隊伍，從中午開展後排隊直到下午近3時人潮才逐漸疏散。凱撒首賣當日現場業績也有高達450萬元，較去年成長近50%，今年除了持續推出聯合住宿券及聯合餐券外，現場也獨賣商品「南北聯賣套裝券」，一套5000元可以選擇北部4家飯店擇1，再加上南部3家飯店擇1住宿。而線上旅展自10/8開賣至今，業績累積至1200萬元，與去年持平，商品部分主要以聯合餐券最受歡迎，單筆購買最多張數為400張。

另一個熱們攤位是老爺酒店集團，尤其礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品已於今日搶購一空，而限量200張的「知本老爺住宿券」也迅速售罄，現場更有百萬刷手一口氣狂掃聯合住宿券，促使旅展第一天業績開紅盤破2700萬元，較去年同期業績成長135%，老爺酒店表示，樂觀預估4天展期銷量金額將上看5000萬元。

北投麗禧溫泉酒店今年展場首日現場業績則是近250萬元，線上旅展業績截至目前為止近5千萬元，銷售商品以每張1300元的露天風呂券與每張9999元的淡季雅緻山景房為人氣熱銷商品。

台北旅展主辦單位表示，今天展期首日進場人數為2萬0127人次，較去年減少34.7%，雖然人數減少，但是第一天可以觀察到，許多飯店參展單位的排隊人潮從12時開展之後就沒有斷過，買氣都比去年還旺，顯示進場的民眾具目的性，對旅遊產品有高度需求。

▲老爺酒店旅展第一天開紅盤，總計賣出2700萬。（圖／業者提供）
▲老爺酒店旅展第一天開紅盤，總計賣出2700萬。（圖／業者提供）

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