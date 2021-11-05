一山還有一山高！台北旅展再現「千萬刷手」橫掃晶華餐券

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晶華酒店表示，日前線上旅展(10/28起)截至目前業績為5600萬元、再加上今天南港展覽館現場第一天(11/5)的業績已將近2000萬元，目前旅展總業績已達7600萬元左右。
另外，一旁的凱撒連鎖飯店也排著長長的隊伍，從中午開展後排隊直到下午近3時人潮才逐漸疏散。凱撒首賣當日現場業績也有高達450萬元，較去年成長近50%，今年除了持續推出聯合住宿券及聯合餐券外，現場也獨賣商品「南北聯賣套裝券」，一套5000元可以選擇北部4家飯店擇1，再加上南部3家飯店擇1住宿。而線上旅展自10/8開賣至今，業績累積至1200萬元，與去年持平，商品部分主要以聯合餐券最受歡迎，單筆購買最多張數為400張。
另一個熱們攤位是老爺酒店集團，尤其礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品已於今日搶購一空，而限量200張的「知本老爺住宿券」也迅速售罄，現場更有百萬刷手一口氣狂掃聯合住宿券，促使旅展第一天業績開紅盤破2700萬元，較去年同期業績成長135%，老爺酒店表示，樂觀預估4天展期銷量金額將上看5000萬元。
北投麗禧溫泉酒店今年展場首日現場業績則是近250萬元，線上旅展業績截至目前為止近5千萬元，銷售商品以每張1300元的露天風呂券與每張9999元的淡季雅緻山景房為人氣熱銷商品。
台北旅展主辦單位表示，今天展期首日進場人數為2萬0127人次，較去年減少34.7%，雖然人數減少，但是第一天可以觀察到，許多飯店參展單位的排隊人潮從12時開展之後就沒有斷過，買氣都比去年還旺，顯示進場的民眾具目的性，對旅遊產品有高度需求。