牛津科學家揭「高風險基因」　新冠重症、致死率風險加倍

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這項研究發表於2021年11月份的《自然遺傳學》期刊，論文指出，學界現有文獻可解釋為何英國、南亞的部分社區，更容易感染新冠肺炎；至於為何該部分族群更容易轉為重症仍缺乏完整解釋。
研究團隊表示，擁有「LZTFL1」基因的人肺部特別容易感染新冠病毒，因為該基因破壞了一種關鍵性的保護機制，可以讓肺部細胞保護自己免於新冠病毒的侵入，但研究團隊也強調，高風險基因「LZTFL1」影響範圍僅有肺部，對免疫系統並不會造成影響，這也代表擁有高風險基因的人不須過於擔心，仍能從疫苗中取得免疫力保護。
對此，該研究作者戴維斯（James Davies）也表示，擁有這款「高風險基因」的人染疫結果不一定相同，每個個體染上新冠肺炎的嚴重程度仍有許多複雜便因，其中年齡因素更為關鍵。此外，無法改變自身基因，但施打疫苗仍能為擁有高風險基因的人提供良好的保護力，因此他也鼓勵這些高基因族群都該積極接種新冠疫苗。
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