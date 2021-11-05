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牛津科學家揭「高風險基因」　新冠重症、致死率風險加倍

▲牛津科學家研究發現，人體有種「LZTFL1」高風險基因，會導致染上新冠肺炎後出現重症、死亡風險比一般人高一倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲牛津科學家研究發現，人體有種「LZTFL1」高風險基因，會導致染上新冠肺炎後出現重症、死亡風險比一般人高一倍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-05 18:00:32

英國牛津大學研究發現人體內一種新冠肺炎高風險基因「LZTFL1」，若擁有該基因且染疫，出現肺衰竭甚至重症死亡的風險將會成長至少1倍。研究還發現這種基因譜片出現在擁有南亞或歐洲血統的人身上，並提醒人們雖無法改變基因，但透過施打疫苗仍可獲得保護力。

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根據英國廣播公司《BBC》4日報導，牛津大學在人體發現名為「LZTFL1」的基因；研究中指出，受試者當中具有南亞血統的人，約有60%帶有該基因，而擁有歐洲血統的受試者中，則有15%的人帶有該基因。而在非洲、加勒比海以及東亞等地區的人群中，體內攜帶此種基因者的比例則只有1.8%至2%。

▲美國輝瑞大藥廠（Pfizer）表示，一項針對5歲到11歲孩童的臨床試驗顯示，其新冠疫苗效力達90.7%。（圖／美聯社／達志影像）
▲擁有高風險基因「LZTFL1」的患者，感染新冠肺炎後容易出現肺衰竭等重症，死亡率也較常人高上一倍。（圖／美聯社／達志影像）
這項研究發表於2021年11月份的《自然遺傳學》期刊，論文指出，學界現有文獻可解釋為何英國、南亞的部分社區，更容易感染新冠肺炎；至於為何該部分族群更容易轉為重症仍缺乏完整解釋。

研究團隊表示，擁有「LZTFL1」基因的人肺部特別容易感染新冠病毒，因為該基因破壞了一種關鍵性的保護機制，可以讓肺部細胞保護自己免於新冠病毒的侵入，但研究團隊也強調，高風險基因「LZTFL1」影響範圍僅有肺部，對免疫系統並不會造成影響，這也代表擁有高風險基因的人不須過於擔心，仍能從疫苗中取得免疫力保護。

對此，該研究作者戴維斯（James Davies）也表示，擁有這款「高風險基因」的人染疫結果不一定相同，每個個體染上新冠肺炎的嚴重程度仍有許多複雜便因，其中年齡因素更為關鍵。此外，無法改變自身基因，但施打疫苗仍能為擁有高風險基因的人提供良好的保護力，因此他也鼓勵這些高基因族群都該積極接種新冠疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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