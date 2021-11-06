香港外國記者會指新聞環境變差　再引發中國批評

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中國外交部駐港特派員公署隨即發表聲明，批評FCC發表的調查問卷報告，肆意攻擊香港國安法和香港新聞自由，對此表示強烈不滿和反對。
公署發言人稱，署方「要求FCC停止蓄意製造噪音、公然挑動事端的卑劣行徑，收回以所謂新聞自由之名干擾特區政府依法施政、破壞香港法治的黑手」。
發言人並稱，「FCC背棄職業操守，通過所謂寥寥『調查問卷』，炮製毫無代表性和公信力的『報告』，抹黑香港新聞自由，鼓吹『寒蟬效應』，完全是顛倒黑白、混淆視聽……」
發言人要求FCC尊重香港特別行政區的法治，立即停止以任何藉口製造事端、插手香港事務。
FCC於8至10月進行了相關調查，目的是要了解香港實施國安法後，媒體對工作環境的信心，共有99人回答問卷，其中70人是海外駐港記者，29人是本地媒體記者，總回應率25%。
據調查，受訪者被問到香港的工作環境有否改變時，83.8%認為「環境變差」，15.2%認為「沒有改變」，只有1%認為「變好」。
被問到在報導方面是否有「自我審查」，43.9%的人表示「完全沒有」，39.8%表示「有一點」，16.3%表示「相當多」。
中國外交部駐港公署此前數度與FCC發生齟齬。去年9月，香港警務處修改內部對「媒體代表」的定義，FCC對此發表聲明，認為這將會損害香港的新聞自由，嚴重打擊學生及自由撰稿人的採訪。
中國外交部駐港公署當時曾批評FCC「說三道四」，要求FCC立即停止「插手香港事務」。
2018年8月，FCC也曾因為邀請主張「港獨」的香港民族黨召集人陳浩天演講，而遭到中國外交部駐港公署強烈批評。
同年10月，FCC副主席、英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）的工作簽證未能獲准延期，被迫離港。（編輯：楊昇儒）1101105