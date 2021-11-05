《電影之神》1帝4后齊聚！聯手制裁無賴父

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宮本信子飾演耐心支持丈夫逐夢的妻子，也讓她感慨表示：「雖然過程中發生很多事，但能這樣完成作品真是太好了。」尤其這是她繼1971年《男人真命苦純情篇》之後，睽違50年再跟山田洋次合作，她回憶跟導演再度相見的當下：「50年真的很長啊，我們兩人第一次見面時戴上了口罩，相互擁抱了一會兒。」
片中詮釋女兒角色的寺島忍，面對喜愛賭博、負債累累的父親，她也演繹出作為女兒的矛盾。為了不讓家人離散，她努力工作，更彷彿是一家之主般，時常對家人說三道四，甚至聯手母親要斬斷父親愛亂花錢的惡習。而在寺島30年的演員生涯當中，這還是她首度演出山田洋次的作品，精湛表現出承接兩代親子關係的難題，讓導演直呼很開心把女兒一角託付給她演繹。
該電影劇情描述嗜賭酗酒更積欠一屁股債的鄉（澤田研二／菅田將暉 分飾），年邁的他只剩喜愛的電影。面對失望的家人沒收他財物、不准他再隨意揮霍，他躲去昔日片廠工作伙伴寺新（小林稔侍／野田洋次郎 分飾）經營的社區戲院，沒想到竟一頭栽進年輕時所熱愛的電影舊夢當中。原來，他過去曾任名導助理，並邂逅氣質女星園子（北川景子 飾），甚至跟寺新共同愛上在食堂工作的淑子（永野芽郁／宮本信子 分飾）。當鄉終於有機會拍自己的電影時，一場意外卻讓機會化為泡影。直到半世紀以後，當初所要拍攝的劇本，竟再度出現在年邁的鄉眼前，也改寫他一生未完成的電影之夢。《電影之神》預售票可至博客來售票網購買，11月25日截止；電影11月26日在台上映。
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