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黃裕鈞稱反萊豬影響台美經貿　朱立倫：反萊豬不是反美豬

▲國民黨主席朱立倫今（5）日受訪時表示，美豬跟萊豬完全是兩回事，反對美豬才會影響台美貿易。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫今（5）日受訪時表示，美豬跟萊豬完全是兩回事，反對美豬才會影響台美貿易。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-11-05 18:23:01

年底四項公投案，反萊豬議題牽涉台美關係，國民黨國際部副主任黃裕鈞坦言說，反對萊豬某種程度會影響台美經貿談判，跟國民黨內立場不同調。國民黨主席朱立倫今（5）日受訪時表示，美豬跟萊豬完全是兩回事，反對美豬才會影響台美貿易，我們反對萊豬，是反對包括進口、包括國內的所有含有萊克多巴胺的，是為了民眾的健康。

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朱立倫表示，美豬跟萊豬完全是兩回事，反對美豬才會影響台美貿易，我們絕對可以吃美豬，而且每天可以吃美豬，但是反對萊豬，是反對包括進口、包括國內的所有含有萊克多巴胺的，是為了民眾的健康，我們要堅持這個立場。民進黨把萊豬、美豬劃為等號，才是真正影響美豬進口。這一、兩年來受到影響的，就是民進黨把萊豬跟美豬劃上等號。

針對行政院長蘇貞昌稱「忠誠的反對黨，就應該忠誠於國家」，中國國民黨文傳會主委凌濤今(5)日表示，忠於國家不代表不能反對執政者錯誤的政策，忠誠的在野黨更應忠於民意、反映民意，才是忠於國家的表現，蘇貞昌的說法只是在耍嘴皮子。當蘇內閣倒行逆施，引發民怨不斷，蘇貞昌更應該自省其施政作為是否對得起民意？

對於蘇貞昌提及「美豬」問題，凌濤進一步表示，國民黨並不反對美豬，明明有78%不加萊劑的美豬可以進口，民進黨卻要為22%的萊豬打翻美豬在台灣的市場，甚至讓台灣民眾以為「美豬都是萊豬」。全民只要有「翻譯蒟蒻」就能發現，蘇貞昌是在操作政治話術，實際上把「萊豬」與「美豬」劃上等號，才是真正傷害台美經貿關係的罪魁禍首。

凌濤強調，蔡政府開放含萊劑豬肉品進口，並未限定某個國家，而是對全世界都開放，如今為了規避國人對於進口萊豬政策的不滿，刻意將所有「美豬」貼上「萊豬」的標籤，製造國人對於美國豬肉品的錯誤印象，其居心叵測，不僅誤導國人、傷害人民健康，更是阻礙台美貿易、妨礙國家利益的真正元兇。

凌濤指出，當蘇貞昌院長將開放萊豬與否簡化為進入國際經貿組織的要件，卻忽略了要加入CPTPP還須滿足環境、勞權、貿易等各領域的多項條件，怎會是開放萊豬與否就能決定？我們支持台灣與世界各國深化經貿關係，但為何代價是要犧牲國民健康？

凌濤強調，民進黨慣用貼標籤的手段，製作假訊息，誤導國人視聽，以達到其政治目的，過去將「美牛」貼上「毒牛」標籤，現在又將「美豬」說成「萊豬」，皆嚴重影響美國肉品在台灣的形象，美國政府應該向民進黨提出嚴正抗議！

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