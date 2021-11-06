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《蘭陵王》黃心娣消失大半年　接微電影《逐步輕熟》復工

▲黃心娣休息半年復出拍戲。（圖／陳孝志提供）
▲黃心娣休息半年復出拍戲。（圖／陳孝志提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-06 01:00:00

女星黃心娣因為在大陸接演電視劇《蘭陵王》，近年來知名度大漲，打開拍戲坦途，可惜碰到疫情，拍戲進度延緩，再加上前陣子身體有些異樣，所以今年休息了大半年調養身體。

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▲黃心娣曾演出《蘭陵王》、《小女花不棄》等夯劇，大陸粉絲形容她有天使的笑容。（圖／陳孝志提供）
▲黃心娣曾演出《蘭陵王》、《小女花不棄》等夯劇，大陸粉絲形容她有天使的笑容。（圖／陳孝志提供）
近來好友陳孝志監製微電影《逐步輕熟》，在他熱情邀約下，黃心娣以友情價接演，復工拍戲。黃心娣説，拍過這麼多部戲中，此次的題材非常新穎特別，故事一開始是由交友軟體認識男主角謝易甫，而真實生活中，她本身是個非常保守的人，相當慢熱，自己從沒體驗過交友軟體，之前雖聽朋友說透過交友軟體修成愛情正果，卻難以置信呢！

▲《逐步輕熟》男主角謝易甫（左）和黃心娣在戲中因交友軟體結緣。（圖／陳孝志提供）
▲《逐步輕熟》男主角謝易甫（左）和黃心娣在戲中因交友軟體結緣。（圖／陳孝志提供）
黃心娣笑說，接這部戲之後才了解真的有這樣的真實戀愛，她也很羨慕身旁朋友透過交友軟體認識男友，然後發展成情侶，最後結婚生子。這次接戲的劇情，讓黃心娣深深感觸到原本在生活中不會做的事情，能透過故事角色去實現這個夢想。

另外，參與演出的陳映璇是台版偶像練習生出身，習慣拍八點檔的她，第一次拍微電影，駕輕就熟很快進入狀況。首次拍戲的吳沐玹之前以主持活動為主，能夠和兩位女前輩對戲，收獲滿滿。黃心娣笑說現場全是年輕人，帶著歡樂的心情拍戲，大家還因戲成為好友，讓她非常珍惜這次的緣份。

▲陳映璇是台版偶像練習生出道。（圖／陳孝志提供）
▲陳映璇是台版偶像練習生出道。（圖／陳孝志提供）
▲吳沐玹身高172公分，是陽光型美女。（圖／陳孝志提供）
▲吳沐玹身高172公分，是陽光型美女。（圖／陳孝志提供）
監製陳孝志說，這次非常感謝黃心娣、陳映璇、吳沐玹力挺演出，更難得的是看到一群年輕人有自己的夢想，像是男演員中有「小陳小春」之稱的邱建榮與張均，都是從YouTube竄起的年輕人，且這回的年輕導演謝易甫自編自導自演，更不容易。（編輯：楊穎軒）

▲邱建榮有「小陳小春」之稱。（圖／陳孝志提供）
▲邱建榮有「小陳小春」之稱。（圖／陳孝志提供）
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