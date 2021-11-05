顏寬恒神隱13日　今臉書「復出」發選民服務文

前立委顏寬恒從陳柏惟罷免投票後即神隱，其間傳聞各界勸進他參與補選、顏與國民黨主席朱立倫對談等。時隔半個月，顏寬恒今早在臉書「復出」，發自己最擅長的「選民請託案件文」，主角是備受社會矚目、遭集體虐殺案的台中市20歲粗工，顏寬恒親自到靈堂捻香、協助身後事，外界猜測這是顏寬恒出關的訊號，可望再打一場顏家擅長的陸戰，迎戰民進黨林靜儀的空戰。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-05 18:35:27｜2021-11-05 18:38:11
距離在罷免投票前兩天發文秀自己的良民證，被網友酸到不行，顏寬恒已在臉書整整消失15天。今早媒體追著國民黨主席朱立倫，詢問他與顏寬恒溝通的進度，當事人卻默默貼上新文，這次他不講自己，而是娓娓訴說被同事們凌虐至死20歲蔣姓男子，生前到死後的孤獨，以及蔣男母親向服務處求助的過程、他能提供的協助。
顏寬恒在臉書寫著「寬恒以為他這麼認真，這麼努力，社會應該能夠幫上他的忙。但是沒有，社會沒有幫上他的忙。」看似惋惜年輕生命的流逝，又像暗自感慨不管怎麼努力，自己永遠撕不掉貼在身上的標籤。
相較於針砭時事，動輒引來酸民嘲笑，顏寬恒早在上屆立委任內，臉書即經常發此類服務文，主角多半是社會底層的小百姓，因緣際會找上服務處求援。此類發文真實度高、加深選民對他腳踏實地的印象，一向頗受好評，且不容易「引戰」，也培養出一批死忠鐵粉。
今早林靜儀的臉書發文，則是細數自己在不分區立委任內，對中部地方的空氣品質關注與倡議。