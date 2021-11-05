紐約新市長上任 喊話明年「前3筆薪水」將以比特幣支付
近年市場對加密貨幣「比特幣」作為投資、支付工具的接受度越來越高，美國紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）今（5）日就主動表示，計畫透過比特幣來支付自己前3個月的薪水，更喊話希望紐約能成為加密貨幣產業的中心。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-05 18:44:43
《彭博》報導，亞當斯日前就透過推特表示，希望紐約成為虛擬貨幣愛好者的天堂，更預計仿效邁阿密發行自己的「紐約幣」（NYC Coin），由於亞當斯與邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）都看好這個產業，更有意爭奪美國加密貨幣中心，因此在各自城市推出一連串友善加密貨幣的政策，邁阿密更率先為美國建立第一個「城市加密貨幣」（CityCoin）。
亞當斯接受採訪時表示，「蘇亞雷斯的邁阿密幣很棒，我們也將尋找實現此一目標的方向」，同時也在推特上喊話「紐約市將成為加密貨幣產業和其他快速成長、創新產業的中心！等著吧！」
而蘇亞雷斯此前也在聲明中提到，下一份薪水將100%透過比特幣領取，邁阿密創新和技術總監Michael Sarasti，也在推特上發佈將以比特幣領薪的推文，希望帶動比特幣支付進展。
不過因為比特幣挖礦勢必得消耗許多電力，對於城市環境變化、溫室氣體排放量等環保疑慮尚仍有爭議，紐約先前才權衡是否要立法禁止紐約開採比特幣3年，若亞當斯想如他所願與邁阿密市長蘇亞雷斯展開良性競爭，首先得面對打擊多間未經註冊虛擬貨幣公司的紐約州總檢察長審查，以及得與美國國稅局周旋以比特幣當作薪資是否與勞動法牴觸等問題。