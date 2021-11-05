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設局殺包養男！綁石成水流屍　酒店妺家人認了：預謀殺害

▲彰化水流屍命案，死者張男的林姓女友一家人已向法官坦承，是預謀殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲彰化水流屍命案，死者張男的林姓女友一家人已向法官坦承，是預謀殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 19:05:43

上（10）月29日，彰化縣東螺溪邊發現一具男性屍體，警方獲報後成立專案小組調查，發現死者51歲張姓男子疑似遭到自己包養的酒店林姓女子所殺，且林女的家人也涉有重嫌。檢方聲請羈押林女家人，最後只有林父聲押獲准，林母和林弟都裁定交保。彰化法院今（5）日表示，林女1家4口都已坦承是預謀殺害張男，林母林弟坦承犯行所以才准予交保。

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據了解，這起震驚社會的水流屍命案，死者張男與林女交往後，每月花費10萬元包養女方，對林女十分寵愛，不料最後卻遭到殺害棄屍。且屍體上頸、腳2處遭纏繞塑膠袋及童軍繩，更被綁上重達20公斤空心石磚，眼睛貼膠帶，手法十分殘忍。

▲張男疑遭殺害棄屍，林姓女友涉重嫌被收押。（圖／爆料公社）
▲張男遭到林姓女友一家人預謀殺害。（圖／爆料公社）
檢察官起初在訊問林女時，林女先是支吾其詞，接著才供稱2人是在遊玩中發生口角，同行友人失手打死張男。不過這番說詞與相關物證多有不符，且林女家人間的說詞也互相對不上。

林女與林女父親目前已遭收押，檢方對於林母和林弟獲准交保則提出抗告。對此，彰化地院則解釋，林母林弟原先否認涉案，但後來已經坦承犯行，沒有串證之虞，且林家人都已坦承預謀殺害張男，所以才准予交保，而林父與林女收押則是因為涉案較重大。

雖然林女一家人已承認是預謀要殺害張男，但對於殺人的動機，林女說法是因為2人口角、林父供稱要替女兒出一口氣，但考慮到林女在棄屍張男後多次盜用張男的提款卡領錢，一家人的殺人動機仍有不少疑點有待釐清，全案仍在調查偵辦中。（編輯：倪浩軒）

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