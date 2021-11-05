設局殺包養男！綁石成水流屍 酒店妺家人認了：預謀殺害
上（10）月29日，彰化縣東螺溪邊發現一具男性屍體，警方獲報後成立專案小組調查，發現死者51歲張姓男子疑似遭到自己包養的酒店林姓女子所殺，且林女的家人也涉有重嫌。檢方聲請羈押林女家人，最後只有林父聲押獲准，林母和林弟都裁定交保。彰化法院今（5）日表示，林女1家4口都已坦承是預謀殺害張男，林母林弟坦承犯行所以才准予交保。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 19:05:43
據了解，這起震驚社會的水流屍命案，死者張男與林女交往後，每月花費10萬元包養女方，對林女十分寵愛，不料最後卻遭到殺害棄屍。且屍體上頸、腳2處遭纏繞塑膠袋及童軍繩，更被綁上重達20公斤空心石磚，眼睛貼膠帶，手法十分殘忍。
檢察官起初在訊問林女時，林女先是支吾其詞，接著才供稱2人是在遊玩中發生口角，同行友人失手打死張男。不過這番說詞與相關物證多有不符，且林女家人間的說詞也互相對不上。
林女與林女父親目前已遭收押，檢方對於林母和林弟獲准交保則提出抗告。對此，彰化地院則解釋，林母林弟原先否認涉案，但後來已經坦承犯行，沒有串證之虞，且林家人都已坦承預謀殺害張男，所以才准予交保，而林父與林女收押則是因為涉案較重大。
雖然林女一家人已承認是預謀要殺害張男，但對於殺人的動機，林女說法是因為2人口角、林父供稱要替女兒出一口氣，但考慮到林女在棄屍張男後多次盜用張男的提款卡領錢，一家人的殺人動機仍有不少疑點有待釐清，全案仍在調查偵辦中。（編輯：倪浩軒）